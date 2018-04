Potřebujete změnu? Vizážista Pavel Bauer radí, jak na líčení s nápadem

Podzimní trendy podle úspěšného vizážisty diktují hlavně kovové efekty: "Oči budou fialové či šedé s metalickým vzhledem, také rty budou mít extra vysoký lesk," tvrdí. Právě na výrazné lesklé rty jsme se zaměřili v našem návodu. Perfektní denní look je vhodný do práce i na odpolední schůzku. A budete ho mít hotový dřív, než se vám uvaří ranní káva. Podívejte se do fotogalerie, jak na to:

Chcete vidět víc? Další ukázky z tvorby Pavla Bauera si můžete prohlédnout na veletrhu World of Beauty & Spa, který se koná 6. a 7. září v pražských Letňanech. Představí zde variace na téma Wild Orchid a vyhlásí prestižní soutěž pro kadeřníky a vizážisty Creative Image Team.