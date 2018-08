Líčení za deset minut? Stačí tři produkty a pár chytrých tahů štětcem

Málokterá z nás si může dovolit mít poklidné ráno. Většinou odcházíme z domu ve spěchu a každý úkon se snažíme minimalizovat tak, aby nám zabral co nejméně času. Proto i zkrášlování by nám nemělo zabrat více než čtvrt hodiny. „Tři produkty jsou minimum. Základ, který by měla mít úplně každá holka, je kvalitní řasenka, k ní perfektně sedící tvářenka a lehký korektor. Dál už je to na každé z nás, jak moc je zvyklá se líčit a kolik produktů potřebuje,“ říká Anděla Bursová.

Pro dokonalé líčení je třeba vybrat správné místo, na které bude dopadat dostatek přirozeného denního světla. Pod umělým či oranžovým světlem a v přítmí koupelny hrozí, že na sebe dostatečně neuvidíme a špatně zamaskujeme nedostatky. „Zrcátko by mělo být natočeno hezky k oknu a obě strany obličeje rovnoměrně osvícené. Je dobré se kontrolovat ze všech úhlů, zespoda i seshora a hýbat hlavou,“ vysvětluje vizážistka.

Ještě než se začneme líčit, je lepší vyndat si všechny potřebné produkty na stůl. Začínáme podkladovou bází, kterou rozetřeme do ztracena. Nanášíme ji hlavně na T-zónu. Následuje rozjasňovač, který nedáváme pouze pod oči, ale i na čelo, bradu a všude tam, kde to chceme zvýraznit. „Pozor na maskování kruhů pod očima. Je důležité trefit se do žlábečku, nechat do něho korektor vpít a pak ho zapracovat. Vyhněte se nanášení korektoru po celé ose očního kruhu,“ varuje Anděla Bursová.

Pak přichází na řadu make-up. Vizážistka upozorňuje, že máme na výběr ze dvou technik nanášení. První varianta je, že si odebíráme potřebné množství jenom konečky chloupků štětce a děláme tenoučké vrstvy za pomoci plynulých tahů. Druhá možnost je, že potřebujeme větší krytí, takže opět odebereme menší množství a opět pracujeme pouze s konečky štětinek, ale nanášíme make-up vťupáváním.

Jakmile máme make-up dobře zapracován do pokožky, vrhneme se na tzv. falešné konturování. „To je taková moje vychytávka. Velkým štětcem vykreslím vnější strany obličeje včetně hran čela, spodní čelisti, stran krku. Falešné konturování je to proto, že pracujeme s velkým štětcem a děláme pouze lehké tahy, vlastně takový závoj. Žádné přesné vykreslování, které jde do detailů,“ upřesňuje Anděla Bursová a následně ukazuje, jak si tím samým přípravkem přemalovat horní i dolní víčka, aby je opticky hezky zaoblila. Pak sáhne po bílém stínu, který nanese do vnitřního koutku a pod oblouček obočí a krásně tak oko rozjasní.



Dalším přípravkem, který vezmeme do ruky, je tvářenka ladící k barvě rtěnky. Tvářenku nanášíme velmi zlehka a pouze na líce. „Vezmeme si štětec od zbytku tvářenky, jedním prstem si přidržíme oblast pod obočím a jenom lehkým pohybem projedeme, aby se objevila barva. Líčení to velmi zjemní,“ ukazuje Anděla další ze svých vychytávek, tzv. barevné uzavírání.

Pak přidáme tmavost do řas pomocí štětečku a tužky na oči a následuje řasenka. „Zde je dobré naučit se řasenku vytahovat tak, aby na horní straně zůstalo materiálu víc a na spodní se očistily štětinky kartáčku. Potom stranou, kde je více materiálu, jdeme přímo pod kořínky řas, lehce zavibrujeme a otočíme čistší stranou nahoru. Začneme silou mrkat do kartáčku, který zároveň tlačíme směrem nahoru a lehce dozadu k víčku,“ popisuje vizážistka správný postup nanášení řasenky.



Pak poladíme úpravu obočí a nakonec přichází na scénu rtěnka, kdy si nejprve uprostřed horního rtu (tzv. srdíčku rtu) nakreslíme malé x. Následně si nalíčíme spodní ret a obtiskneme. Zbytek dolíčíme štětcem tak, že chloupky štětce jsou nahoře a my táhneme směrem dovnitř. Líčí tak celá plocha štětin. Pak stačí jen přepudrovat a vyrazit.