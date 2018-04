Denim je letos nezbytností. Jak ho zkombinovat předvádí čtenářka Klára

Fyzioterapeutka, Šumperk

• Nápad fotit módu na "nemodelkách" Kláru Holubovou nadchl tak, že neváhala a přihlásila se do našeho konkurzu.

• V severomoravském Šumperku ji nejčastěji potkáte v džínách a tričku, které ráda doplní o sako. "Džíny nosím téměř denně, je to pohodlné oblečení, ke kterému se hodí prakticky všechno."

• Když je ta správná příležitost, ráda se oblékne do šatů a bot na vysokém podpatku.

• Móda ji baví, stejně tak i focení, ale modelku nikdy nedělala. "Mám krátké nohy, ale už mi spousta lidí řekla, že jsem fotogenická," říká.