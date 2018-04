„Píšu si deník svými rty,“ prozradila známá blogerka Sandra

Módní blogerka Sandra Kisić je roky věrná slavným diářům Moleskine, ale to jí nezabránilo v tom, aby se zapojila do projektu Můj milý módní deníčku, který vznikl ve spolupráci s pestrobarevnými zápisníky a bloky Polopapelo. Design je pro ni totiž důležitý ve všech oblastech života.

"Diář či blok přece jen používáme často i na veřejnosti, ať už v práci nebo ve škole. Stejně jako oblečením či šperky se jím můžeme částečně reprezentovat. Dřív mi přišlo super vidět někoho, kdo má taky Moleskine. Dneska si řeknu, jak je skvělé, že někdo používá něco jiného!" popisuje, jak se vyvíjel její vztah k diářům.

Návrháři Josefina Bakošová, která je hlavní autorkou značky Chi-Chi, i Miro Sabo považují krásný a zajímavý design za přidanou hodnotu. "Baví mě možnost výběru a to, že si mohu blok přizpůsobit k obrazu svému," tvrdí Josefina a Miro dodává: "Znervózňovalo by mě přicházet každý den do styku s něčím, co je mi esteticky protivné."

Co v denících najdete: polibky, anarchie i fotky a obrázky

Zápisník každého, kdo se do projektu zapojil, je originál. Například ten Sandřin je jakýmsi deníkem jejích rtů. "Tedy, otisků rtů, samozřejmě," dodává.

"Nemám přítele, kterého bych denně zulíbávala k smrti, a tak každý den používám nějakou parádní rtěnku. Pak své rty obtisknu do deníčku, dopíšu odstín rtěnky, datum a vyrazím do světa," popisuje blogerka.

Miro Sabo zase využil listy deníku k zachycování všeho, co ho inspiruje: "Jednotlivé dvojstrany pro mě reprezentují jedno konkrétní téma, které se snažím vyjádřit pomocí fotek a obrázků."

Chaos a anarchie vládne v deníku Janji Prokić, která si zaznamenává absolutně vše, co ji napadne, bez jakékoholi klíče. "Prostě si zapisuju a kreslím, co mě napadá."

Papír voní, elektronika šetří prostor

Blogerka Sandra nedala dopustit na papírové poznámky, ale nyní postupně přechází k elektronice. "Nedávno jsem si pořídila MacBook Air, a tak mě baví všechno zaznamenávat do něj. Do kalendáře nebo jen do poznámek. Je to rychlé, přehledné a vždy při mně," vysvětluje.

K ní se zcela prozaicky přiklání i Miro: "Preferuji elektronickou formu, protože fyzicky nenarůstá na objemu a tím pádem se dá lehce skladovat."

Další dámy trvají na papíře. Petra Balvínová si ukládá diáře do knihovny, Janja Prokić tvrdí, že na papíře jsou poznámky osobnější. Josefina Bakošová si ráda vyhraje s nejrůznějšími druhy tužek, s fixy, pastelkami, výstřižky, které pak nalepuje. "Mám ráda vůni papíru a všechny ty věci kolem skicování na papír," dodává.

Zápisník blogerky Sandry Kisić Zápisník návrhářky šperků Janji Prokić. Nechybí, jak jinak, kresby budoucích kousků.

Deníky jsou plné vzpomínek

Jak běžné diáře, tak i klasické deníky nám často pomáhají vrátit se ve vzpomínkách nazpátek a připomenout si, co jsme třeba z paměti vytěsnili. Návrhářka šperků Janja přiznává, že klasický deníček si píše už odmala. "Je zajímavé si ho po letech prohlédnout, zjistit, co se mi tehdy honilo hlavou a uvědomit si, v čem jsem teď jinde."

Blogerka Sandra Kisić určitě není jediná, která si ráda listuje starými diáři, deníky či poznámkami a vzpomíná. "Na okamžiky, na které bych si jinak nikdy nevzpomněla, na rande, která bych klidně zopakovala, na povinnosti, které jsem měla před lety i na známé, které jsem dlouho neviděla..."