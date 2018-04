Den Země připomněly třímetrové zeměkoule

Dětský průvod vyšel od budovy Labyrintu světa v Haštalské ulici. Na Staroměstském náměstí se k němu připojili šéfové resortu školství a ekologie a doprovodili jej před Prašnou bránu, kde dětský happening vyvrcholil. Malí ekologové si zde společně s ministry zazpívali píseň "Prašná brána otevřená" a při průchodu pomyslnou branou odhazovali vše, co ohrožuje životní prostředí. Nejčastěji se symbolicky zbavovali jaderných elektráren, syntetických barviv, plastů, ale i lidské hlouposti a lhostejnosti. Kužvart se Zemanem se shodli na tom, že jim osobně nejvíce znepříjemňuje život mobilní telefon."Den Země není věc úřadů, ale den, kdy si nevládní organizace a občané mohou připomenout, že máme jen jednu planetu, planetu Zemi," zdůraznil Kužvart. Celá akce je podle něj především o mládeži a dětech, kteří by měli pochopit význam stavu životního prostředí pro budoucnost. Jeho slova podpořil i Zeman, který připomněl, že ministerstvo školství podporuje ekologický program Globe finančně.Program Globe, který se zaměřuje na měření kvality a stavu vody, ovzduší a rostlinstva, byl zahájen před pěti lety. Aktivně se jej podle tiskového mluvčího sdružení Tereza Jana Proška účastní 89 zemí všech kontinentů včetně školy na argentinské základně na Antarktidě. V ČR se do projektu zapojili studenti z 90 škol. Výsledky programu jsou zveřejňovány na internetové adrese www.globe.gov Den Země se poprvé slavil 22. dubna 1970 ve Spojených státech za účasti 20 miliónů lidí. Od té doby se rozšířil do více než 140 zemí. V ČR byl poprvé slaven v roce 1990. Den Země má připomenout každému jeho odpovědnost za stav a budoucnost životního prostředí na planetě Zemi.