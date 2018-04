Dokážete živit rodinu za 30 Kč na osobu a den? Redaktorka to zkusila

Do experimentu se chtě nechtě musela zapojit celá rodina. Spíž, v níž jsou uložené zásoby těstovin, luštěnin, konzerv s tuňákem, fazolemi a rajčaty, se stala zakázanou zónou. Police v mrazáku s mraženou zeleninou byly tabu, směla jsem využít jen rybíz, švestky a houby, které pocházely z našeho rodinného samosběru.

Domácí jogurt SUROVINY: 1 litr mléka, kelímek jogurtu, 1 lžička cukru

POSTUP: Mléko ohřejeme na 50 stupňů – bez teploměru je to přibližně teplota, v níž udržíte prst několik sekund – a metličkou do něj prošleháme jogurt. Směs přelijeme do skleniček, zavíčkujeme a ještě teplé uložíme do piknikové termotašky (nebo zabalíme do několika utěrek). Po 12 hodinách je jogurt hotový.

Nebylo to úplně snadné, ale přežít se to rozhodně dalo. Pro nás s mužem bylo nejhorší odpustit si obvyklé tři šálky espressa denně a oblíbený earl grey. Na ty v rozpočtu nezbylo. Děti si nejvíc stěžovaly, že musí jíst luštěninové pomazánky, místo másla margarín a že nemají na svačinu rohlík se šunkou. Rozpočet jsme drželi zkrátka jeden týden a ušetřili jsme téměř polovinu částky, kterou za potraviny běžně utratíme. Fakt, že máme tři děti, se nakonec ukázal jako plus.

Nasytit jednoho za 30 Kč je složitější než za 150 Kč nakrmit lidí pět. Jenže když jsem začala kalkulovat, došlo mi, že všechny děti chodí do školy a oběd mají předplacený ve školní jídelně.

A za jeden dotovaný oběd platíme průměrně 25 Kč. Za zbývajících pět korun by se snídaně, dvě svačiny a večeře připravit nedaly. S mužem bychom možná týden nejíst nakonec vydrželi, ale vypovídací hodnotu by to nemělo žádnou. Obědy pro nás dva jsem připravovala předem a nosili jsme si je do práce v krabičce, děti chodily jako obvykle na oběd do jídelny.

Zelím proti kurdějím

Ve svém okolí jsem měla několik vzácných příkladů. Kamarádka, samoživitelka s expartnerem s laxním přístupem k placení výživného, nikdy nic nevyhodí, nakupuje zásadně ve slevě a troufne si přinést domů i maso, jemuž trvanlivost vyprší ten den. To byl můj vzor číslo jedna. Její heslo je: "Dražší věci kupuji zásadně v akci, podle nabídky v obchodě pak vymýšlím, co budu vařit."

Příkladem mi pak byla maminka a její vzpomínky na dětství. Má tři sourozence, babička byla léta v domácnosti a dědeček jako důstojník z první republiky nejen že bral jen minimální plat, ale navíc měl proti ostatním nevýhodu měsíční gáže. Většina ostatních brala v pátek. Odmala jsem tak slýchala, že jsme zhýčkaná generace, že oni měli maso jen v neděli a téměř každý den k obědu kysané zelí. To prý, aby nedostali kurděje. Jídelníček z padesátých let jsem tak trochu okopírovala.

Domácí kysané zelí SUROVINY: 1 hlávka zelí, 1 lžíce soli

POSTUP: Zelí nakrouháme a přidáme k němu sůl. Pak důkladně promačkáme, aby pustilo šťávu, a necháme 2 hodiny odležet. Poté zelím naplníme 5l sklenici a stlačíme tak, aby se nad ním utvořila cca 2cm vrstva tekutiny. Lahev uzavřeme potravinovou fólií a gumičkami a necháme kvasit. Za 1–2 dny uložíme do chladu a za 2 týdny konzumujeme.

Na odborný názor jsem se zeptala i nutriční terapeutky Michaly Boukalové Tomešové. "Jestliže si svůj jídelníček rozhodneme 'ochudit' o některé potraviny, je třeba myslet na to, abychom tělu dodávali i přesto všechno všechny důležité živiny. To v reálu znamená, že poměr bílkovin, sacharidů i tuků by měl být vyvážený. Nicméně i s chudším jídelníčkem se dá u dospělých vyžít, jelikož jejich energetické potřeby jsou zcela odlišné než u dětí. U dětí je důležité, aby měly dostatečný přísun potravy, protože jejich organismus se stále vyvíjí."

Se sacharidy jsme potíž neměli, brambory či těstoviny pořídíte za hubičku, ale maso jako zdroj bílkovin byla vzácnost. Snažila jsem se ho nahradit levnějšími mléčnými výrobky, hlavně tvarohem a jogurtem a luštěninami.

Slepice v Nuslích

Spoustu inspirace jsem načerpala na internetu. Tímto děkuji všem, kteří se o své zkušenosti podělili na diskusním fóru pana Cuketky. Tamější hlasy mi potvrdily, že když práci, kterou bych zaplatila jiným, udělám sama, ušetřím.

Proč platit za chleba, když si ho můžu doma upéct sama? Proč kupovat jogurt, když si jej můžu docela jednoduše vyrobit? Moc ráda bych teď dodala, proč utrácet za zeleninu, když si ji můžu sama vypěstovat, vejce nechat posbírat od slepic, maso ulovit... tak bych sice ušetřila takřka celých třicet korun za osobu a den, ale musela bych se odstěhovat na prosperující statek. V nuselském činžáku nemůžu mít ani slepice, ani záhony brambor a ulovit si můžu leda tak holuba. Navíc bych na výsledky svého pěstitelského nadšení musela docela dlouho čekat.

Pečení chleba se stalo samozřejmostí už před časem. Přiznávám se, že i mě zachvátila vlna popularity kváskového chleba. Zdánlivě jednoduchý postup (viz box) má svá úskalí. Mnohá se mi nepodařilo rozkrýt. Peču jej z pšeničné a žitné mouky a vypozorovala jsem, že nový sáček s moukou znamená pokaždé trochu novou chuť. Přesto byl zatím každý můj chleba lepší než ten z obchodu.

Rozhodla jsem se i pro domácí výrobu jogurtu. Tvaroh jsem vyzkoušela také, naštěstí předem, protože ekonomické to není. Z jednoho litru plnotučného mléka jsem měla sotva 100 g tvarohu. Byl dobrý, ale vanička nízkotučného tvarohu stojí kolem deseti korun a tvarohu je v ní víc než dvojnásobek. Domácí jogurt však levný je, navíc mléčné výrobky - zejména ty zakysané - jsou pro děti i dospělé nezbytnou součástí jídelníčku.

Povidla (téměř bez cukru, vlastní výroba z loňského léta) dětem chuť lehce vylepšila, ale že by se z ovocného jogurtu stala jejich nejoblíbenější lahůdka, to tedy ne. Já jsem z vlastního výrobku, který vznikl na horní polici naší kuchyňské linky za jedinou noc, docela nadšená.

Fazole místo masa

Musela jsem si poradit i s dalšími zdroji bílkovin, protože maso se s 30 Kč na den stalo vzácností. Bílkovin by však měl člověk přijmout 0,8 gramu na jeden kilogram své tělesné váhy - 80kg člověk tedy potřebuje denně 64 g bílkovin, 20 g bílkovin přitom obsahuje 135 g zadního hovězího masa, 110 g kuřecích prsou, 100 g tvrdého sýra (drahé), 3 vajíčka (nedá se takřka sníst, a co cholesterol) a 240 g luštěnin (moje cesta). Luštěniny tedy byly na jídelníčku skoro denně - buď jako polévka, nebo pomazánka. Od té doby nemůžu hrách ani vidět.

Týden se s omezeným rozpočtem vydržet dal. Dospělí bez kávy a alkoholu přežili, děti bez laskomin taky.

Nakonec se to dá nazvat docela slušnou dietou, oba jsme s mužem po kilogramu zhubli, děti naštěstí nikoliv. A zdá se, že i zdraví je úsporný jídelníček příznivější, jak mi potvrdila Michala Boukalová Tomešová. "V dnešní době se bohužel setkáváme spíše s dětmi, které trpí nadváhou či obezitou. Může za to ne zcela vhodně zvolený jídelníček s nadbytkem potravin obsahujících zejména nasycené mastné kyseliny, které jsou obsaženy zejména v živočišných tucích. Na tom, jak se děti stravují, mají svůj podíl rodiče, kteří by jim měli jít již odmalička příkladem." Tenhle týden byl nakonec plný dobrých příkladů.

Týdenní jídelníček

Stravu pro pětičlennou rodinu jsem za limitující částku pořídila, u plotny nebo s vařečkou v míse těsta jsem však strávila dvojnásobek obvyklého času. I chudší jídelníček musí mít vyvážený poměr bílkovin a sacharidů.

PONDĚLÍ

snídaně: Chleba s margarínem a pažitkou (roste zdarma v truhlíku za oknem) svačina: Jablko + chleba s plátkem sýra

oběd: Rizoto s pečenou řepou

večeře: Hrachová polévka s mrkví a vločkami

Kváskový chleba SUROVINY: 150 g žitné mouky, 300 g pšeničné mouky hladké (nebo chlebové), 1 lžička kvásku, 10 g soli, 50 g drceného kmínu, 320 g vody

POSTUP: Všechny uvedené suroviny promícháme a těsto necháme 12 hodin kynout na teplém k místě. Poté jej přendáme na pomoučený vál a necháme 30 min. odpočinout. Těsto pak přeložíme shora dolů, zprava doleva, zleva doprava a ze shora dolů a necháme další dvě hodiny nakynout v utěrce prosypané moukou v ošatce. Troubu předehřejeme na 250 stupňů i s vloženým litinovým pekáčkem a s poklicí. Do vyhřátého pekáče překlopíme těsto a pečeme 10 minut pod pokličkou, poté odklopíme a dopečeme 35–40 minut.

ÚTERÝ

snídaně: Domácí kynutý koláč se švestkami

svačina: Chleba s tvarohem ochuceným červenou paprikou

oběd: Bramborové placky se zelím

večeře: Polévka bramboračka s houbami a vločkami

STŘEDA

snídaně: Chleba s margarínem a povidly

svačina: Mrkev + chleba s fazolovou pomazánkou s česnekem

oběd: Bramboračka od večeře

večeře: Bramborová kaše a vločkovo-zeleninové karbanátky

ČTVRTEK

snídaně: Ovesná kaše

svačina: Tvaroh s jogurtem a jablkem

oběd: Fazolová polévka s protlakem

večeře: Domácí těstoviny aglio olio

PÁTEK

snídaně: Chléb se sýrem

svačina: Jablko + chleba s pažitkovým tvarohem

oběd: Šťouchané brambory se zelím

večeře: Rajská polévka s domácími nudlemi

SOBOTA

snídaně: Domácí kynutý koláč s rybízem

svačina: Jogurt s jablkem

oběd: Polévka z kuřecích krků, guláš s domácími noky

večeře: Pečené brambory s česnekem a červenou řepou

NEDĚLE

snídaně: Vajíčko, chleba s margarínem

svačina: Chléb s tvarohem s česnekem

oběd: Krůtí maso s mrkví, cibulí a rýží

večeře: Krupicová kaše