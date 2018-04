Oslavte Den dětí již o víkendu. Máme tipy, kam vyrazit za zábavou

Plavby po Vltavě

Vševltavský spolek připravuje v Praze pro rodiny s dětmi speciální vyhlídkové plavby na parnících a pramičkách. V neděli před Dnem dětí, tedy 31. května, budou velké i malé lodě spolku na Dvořákově nábřeží v Praze vyplouvat každou hodinu na vyhlídkovou plavbu centrem Prahy. Pro děti do 15 let zcela zdarma, pro dospělé za symbolickou cenu 50 korun. Na Slovanském ostrově si mohou malí zájemci s doprovodem půjčit na půl hodiny pramičku, a to také bezplatně. Na lodích se lidé budou moci občerstvit nápoji za vševltavskou cenu 20 korun. Spolek tak chce oslavit Den dětí a umožnit všem malým návštěvníkům poznat krásy staré Prahy z vltavské perspektivy. Více zde.

Létání v Liberci

Na tuto sobotu a neděli si vždy od 14 a 15 hodin připravil zábavný vědecký park iQlandia workshop zaměřený na vše o létání. Během akční hodiny se děti dozví nejen fyzikální zákonitosti samotného letu, ale vyrobí si třeba vlastní bumerang, který používali k lovu australští domorodci, nebo mimozemský létající talíř. A pokud nebudou mít dost, čekají na ně na čtyři stovky dalších interaktivních exponátů v čele s humanoidním robotem Thespianem, experimentální science show plná ohně, blesků a kouře či nejrůznější badatelské aktivity – mezi oblíbené patří ochutnávka hmyzích specialit. Více zde.

Filmový festival Zlín

55. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež se uskuteční od 29. května do 4. června 2015. Většina projekcí i akcí doprovodného programu proběhne ve Zlíně, další filmová představení uspořádá ZFF v Otrokovicích, Mladé Boleslavi, Hodoníně, Kroměříži, Fryštáku, Vsetíně, Vyškově a v kinech Premiere Cinemas v Praze a Olomouci. Hlavní linku festivalového programu bude letos tvořit německý film, který bude představen v rozsáhlé kolekci více než 50 celovečerních snímků. Objeví se mezi nimi tituly mezinárodně úspěšné, historicky pozoruhodné a cenné, ale i filmy nejnovější.Připraven je i velmi bohatý doprovodný program pro všechny věkové kategorie. Více zde.

Hurvínek a Mánička v Mirakulu

Sobotní program v Parku Mirakulum zpestří vedle legendárního Divadla Spejbla a Hurvínka i sokolník ukázkou dravců, odborným výkladem i napínavými přelety dravců nad hlavami diváků. Kdo před opeřenci dává přednost spíše chlupatým domácím mazlíčkům, bude nadšen tancem se psy. Celý den pak bude zakončen mistrem zábavy Michalem Nesvadbou, který vykouzlí úsměv na tváři nejen těm nejmenším, ale i dětem odrostlejším a jejich rodičům. Vedle živého programu v amfiteátru se návštěvníci mohou těšit na skákání na trampolínách, houpání na obřích houpačkách, průzkum podzemí či bloudění v labyrintu. Více zde.

Vědecká zábava v Brně

Zábavní vědecký park VIDA! pořádá v pondělí 1. června netradiční dětské odpoledne. Kromě oblíbených hravých exponátů, jako jsou obrovské lidské srdce, tornádo a zemětřesení, tu najdete celou řadu zábavných stanovišť. Můžete se těšit na napínavé pátrání, soutěže a zajímavé pokusy. Přijďte si užít pondělní odpoledne plné chytré zábavy. Od 14 do 19 hodin. Vstupné pro děti od 3 do 15 let je jen 20 korun. Více zde.

Na tobogán za korunu

O víkendu 30. a 31. května budou mít v Aquapalace všechny děti do 150 cm vstup pouze za symbolickou jednu korunu, navíc jsou připraveny speciální soutěže, animační programy a plno atrakcí, které doplní bohatou nabídku tobogánů a skluzavek. Výhodou je pro rodiče nezávislost na počasí, jelikož voda má stálou teplotu 29 °C. Těšit se můžete na zábavu pro celou rodinu, kromě skluzavek a tobogánů i na umělých vlnách, „vodním autodromu“ nebo leteckém trenažéru. Více zde.

Zahájení Týdne čtení

V sobotu 30. 5. proběhne ve Zlínském klubu 204 proběhne slavnostní zahájení 5. ročníku Týdne čtení dětem v České republice, vrcholu unikátní kampaně Celé Česko čte dětem. Těšit se můžete na hrdiny nové pohádky Sedmero krkavců a moderátora Lukáše Hejlíka. Během Týdne čtení dětem od 1. do 7. června bude rušno v celé České republice. Připravena jsou veřejná čtení, besedy s autory, divadelní představení, čtenářské hry a soutěže, výstavy a řada dalších pozoruhodných akcí. Více zde.

Tančírna na vzduchu ve Stromovce

Park Stromovka ožije každou neděli mezigenerační tančírnou. Vždy od 15 hodin se tam bude tančit do rytmů písniček 20. až 60. let. Koncerty spojené s Letním parketem, tedy tančírnou (nejen) pro seniory, se budou pravidelně konat v kulturním prostoru Tiskárna na Vzduchu v areálu holešovického Výstaviště. Tiskárna na Vzduchu se nachází mezi AVU a Planetáriem, přibližně 70 m od tramvajové zastávky Výstaviště Holešovice.Vstup na odpolední tančírny pod širým nebem je zdarma.

Světem k dětem v pražském Karlíně

V sobotu 30. května bude v Kaizlových sadech pro děti a jejich rodiče připraven program, ve kterém se vydají napříč celým světem ke všem dětem a podívají se, jak tento mezinárodní svátek slaví. Poznají, jak žijí lidé i v těch nejvzdálenějších oblastech, jak si tam děti hrají, co dobrého jedí a jak se oblékají. Pro děti je připraveno divadelní představení Příběhy z džungle a všichni si pak zatančí v rytmu afrických bubnů skupiny Emongo či mexické kapely Mariachi. Poslechnete si i tradiční irskou hudbu a podíváte se, jak vypadá irský tanec. Vstup na akci je volný. Více zde.

Poznejte svět v ZOO Praha

Český tým Emirates si pro malé návštěvníky pražské zoo připravil speciální dobrodružnou výpravu kolem světa. Děti budou mít možnost v různých destinacích plnit speciální úkoly a vyhrát zajímavé ceny včetně celoroční vstupenky do pražské zoo pro celou rodinu. Dobrodružná výprava kolem světa je připravena pro všechny děti ve věku od 3 do 15 let. Jednotlivé úkoly jsou rozděleny podle věkových kategorií a všichni účastníci výpravy obdrží dárek. Více zde.