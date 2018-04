Demencí trpí až 7 procent lidí starších 65 let

"Onemocnění lze celkem úspěšně operačně léčit, ale pouze desetina těchto nemocných je správně diagnostikována, a tedy i správně léčena," uvedla Emílie Pražáková z agentury AMI Communications.

Hlavními příznaky jsou zhoršení chůze, zapomínání a nesoustředěnost i potíže s udržením moči. Onemocnění se objevuje kolem 60. roku věku, kdy podobné obtíže trápí více lidí. Počáteční stádia jsou proto zpravidla podceňována a teprve zhoršující se obtíže a narůstající závislost na pomoci ostatních přivádí nemocného k lékaři.

Onemocnění je způsobeno poruchou vstřebávání mozkomíšního moku a jeho hromaděním v nitrolebečních dutinách. Zvýšené množství moku postupně utlačuje mozek a vede ke ztenčení mozkové hmoty. Příčinou může být ucpávání kanálků, kudy se vstřebává mozkomíšní mok, například krví po mozkovém krvácení nebo bílkovinami po zánětu mozkových blan. Někdy se porucha vstřebávání objeví po poranění hlavy.

Podstatou chirurgického zákroku je zavedení drenáže, která nadbytečný mozkomíšní mok odvádí do jiné tělní dutiny, nejčastěji do břicha, kde se vstřebává do krve. Zákrok probíhá v celkové narkóze a netrvá déle než půl hodiny. Po chirurgickém zásahu dojde ke zlepšení u 60 až 70 procent pacientů. Časné vyšetření odborným lékařem a stanovení diagnózy je předpokladem úspěšné léčby.

Příčinou demence ovšem může být i řada jiných onemocnění a současný výskyt několika takových nemocí není výjimkou. Podobně se může projevit například Alzheimerova nemoc, demence vyvolaná poškozením mozkových cév při vysokém tlaku, cukrovce nebo poškození mozku alkoholem.

Porucha chůze může také připomínat chůzi při Parkinsonově chorobě. Proto je důležité, aby pacienti nezatajovali před lékařem ani takové obtíže, za které se stydí. Na www.nph.cz naleznou zájemci podrobnější informace, test, který jim napoví, zda se mají obrátit na lékaře, i potřebné kontakty.