Znáte svůj děložní čípek? Prozradí vám, kdy (ne)otěhotnět

O děložním čípku většina žen slyší v souvislosti s očkováním proti HPV virům způsobujícím jeho rakovinu. Nebo během těhotenství, kdy čípek pravidelně kontroluje lékař, protože "drží" dítě v děloze.

Děložní čípek se ale mění v průběhu ženského ovulačního cyklu a podle tvrdosti, postavení, délky a hlenu v jeho okolí lze celkem přesně určit, v jaké fázi cyklu se žena právě nachází.

A právě k tomu nabádá americká stránka beautifulcervix.com, na které si dula vzala za úkol rozšířit povědomí o děložním čípku, jeho funkci a měsíčních změnách. Ženy ji mohou využít jako pomoc k otěhotnění, stejně jako metodu antikoncepce zdarma.

To ale rozhodně nedoporučuje gynekoložka Blanka Vavřinková: "Vyšetření čípku pohmatem vyžaduje praxi a jedná se o velmi subjektivní vjem. Posoudit směr, rozšíření a konzistenci čípku není v žádném případě jednoduché. Jako antikoncepční metoda je zatížená poměrně velkou subjektivní chybou," varuje lékařka z První české lékařské společnosti.



Neexistuje totiž měřítko, které ženě řekne, co je přesně tvrdý a co měkký čípek, nebo jak moc je vystouplý. U každé ženy je to individuální, navíc může dojít k ovlivnění stresem, nemocí nebo cestováním.



Přirozené plánování rodičovství

Ke zjištění stavu čípku je zapotřebí zavést prst do pochvy, prohmatat ho, případně se na něj podívat nebo ho vyfotit pomocí gynekologického zrcadla. "Tuto metodu velmi limituje osobní přístup ženy. Velká část žen odmítá manipulaci v pochvě, ať již z ostychu nebo z obav před poraněním. V současné době velká část žen má delší až dlouhé nehty, často gelové nebo akrylové a riziko poranění je skutečně reálné," upozorňuje Vavřinková.

Sama zakladatelka stránky nejdříve doporučuje každodenní vyšetření čípku po dobu až šesti měsíců, právě abyste se opravdu naučila bezpečně rozpoznávat jednotlivé fáze. K tomu nabízí i fotodokumentaci toho, jak mají jednotlivé fáze vypadat, včetně různých anatomických odchylek na čípku.

Sledování děložního čípku ale může posloužit jako jeden z ukazatelů k přirozenému plánování rodičovství. To se nemusí spoléhat pouze na počítání plodných a neplodných dnů. "Spolehlivost této metody je poměrně nízká. Je vhodná jen pro ženy s přísně pravidelným menstruačním cyklem," dodává gynekoložka s tím, že sama se s ženami užívající počítání plodných a neplodných dnů jako jedinou antikoncepční metodu setkává výjimečně.

Antikoncepce pro zodpovědné

Spolehlivější je metoda měření bazální teploty. Zvýšená bazální teplota tak spolu se změnami na čípku a hlenu v jeho okolí mohou sloužit jako bezpečnější metoda plánování rodičovství. Pokud se během ovulace pár vyhne styku, uvádí se spolehlivost 99 %, tedy ze sta párů otěhotní jedna žena.



Taková forma antikoncepce ale vyžaduje více času a důslednost – žena musí sledovat oba údaje každý den ve stejnou dobu. Kromě toho musí mít dobré znalosti vlastního těla a reprodukčního cyklu. "Znalosti žen o cyklu jsou nedostatečné a často velmi zkreslené," dodává gynekoložka ze své praxe.



To je ostatně jeden z cílů projektu Beautiful cervix – podat ženám důležité informace o těle a umožnit jim tak lépe o něj pečovat. Tyto metody stále častěji využívají také páry, které se naopak snaží o početí potomka.