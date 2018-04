Dělejte ramena. Vycpávky se vrátily!

Jistě si vybavujete americké filmy a seriály z 80. let o úspěšných ženách v kostýmku. Kromě ostrých loktů jim nechyběla mohutná ramena, jež ovšem měly na svědomí ramenní vycpávky. V té době nám možná zvýrazněná silueta přesýpacích hodin připadala sexy, ale v momentě, kdy vycpávky s novou módou zmizely, všem se náramně ulevilo.

Z hlediska funkčnosti měl model s vycpávkami jedno veliké plus: opticky vyvážil správné držení těla. Zejména dnešní sezení u počítačů správnému držení těla příliš neprospívá, a tak stížnosti fyzioterapeutů, jež poukazují na povolené zádové svalstvo a chůzi se svěšenými rameny, je možné vycpávkami vyladit.

Zvýrazněná ramena se nosila už v létě, kdy se na rukávech úpletových triček objevilo řasení. Stejný prvek se opakoval na košilových šatech, nebo na bílých bavlněných halenách. Jejich rukávy se nadouvaly do mohutných rozměrů, oděvními profesionály zvané šunkové či balonové rukávy. Nicméně vycpávky jako takové nastupují až na podzim.





"Vycpávkový trend" bude, kromě vypasovaných šatů a přiléhavých halenek, nejvýraznější u sak. Zde si můžete vybrat ze tří základních modelů podle toho, který vám střihově nejlépe sedne. Prvním z nich je hranatý chanelovský kabátek. Výztuha tak srovná sklon vašich ramen téměř do horizontální polohy. Nejčastěji se šijí z těžké lesklé brokátové látky připomínající dekorační potahy. Zdobeny jsou zajímavými detaily, například výraznými knoflíky, výšivkami či aplikacemi. Délka kabátku končí u pasu, což trup opticky zkracuje a rovná silueta zmohutňuje horní část trupu. Sluší proto hlavně drobným a menším ženám. Noste pod něj přiléhavý top, který kopíruje ženské křivky. Pro vyvážení siluety outfit doplňte kalhotami se širokými nohavicemi a la Marlene Dietrichová.

Výrazná ramena zdobí i blejzry – saka sportovního typu a pánského střihu. U nich se, kromě velkých ramen, klade důraz na celkovou velikost saka. S lehkou nadsázkou lze říci, že svoji velikostí a tvarem je to sako, které jste si půjčila od táty. Jeho délka by měla dosahovat do půli stehen a nikdy by mu neměly chybět velké nakládané kapsy a klopa. Podle světových stylistů je sako pánského looku nutné kombinovat s ženskými elementy, jako jsou krátké pouzdrové šaty a boty s podpatkem. V případě kalhot zvolte úzké džíny a top s výstřihem, který zaplníte výraznými řetězy s přívěšky. Sako se často nosí s ohrnutými rukávy tak, aby byla vidět kontrastní podšívka a pochopitelně i náramky, které by jinak nikdo neviděl. Tento model je ideální pro vysoké ženy se štíhlýma nohama, ale i pár centimetry v pase a bocích navíc, které zůstanou ukryté pod uvolněnou siluetou.





Třetí model vychází z klasiky oblíbené už několikátou sezonu. Je to klasické vypasované sáčko, které se dá kombinovat prakticky s čímkoliv. Jeho projmutá silueta dodá sexy křivky jakémukoliv typu postavy. Kromě vycpávek se vyztužují i rukávové hlavice pro zdůraznění siluety přesýpacích hodin. Letos jim byl přisouzen hlavně materiál s lesklým povrchem nebo imitace kůže. Díky délce do půlky zadečku k němu můžete nosit všechny typy kalhot i sukní, z nichž převládá tzv. tulipánový střih sukně – mini nabíraná v pase a u dolního okraje zúžená, nebo naopak bohatě řasená ke kolenům.