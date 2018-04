Dekolt - první jarní odhalení

Jak tak život jde, naučíme se pravidelně pečovat o svůj obličej, ale zhruba od třiceti let je čas sjet i níž. Naštěstí fungují na ošetření pleti na krku a v dekoltu přibližně stejná pravidla jako na obličej.

Čištění je základ

Večer zbavte pokožku krku a dekoltu všech nečistot, které během dne nachytala, a připravte ji na noční regeneraci. Ranní očista ji pro změnu osvěží a dodá vzpruhu. Přípravky volte podle typu pleti – jako na obličeji. Po vyčištění pokožku ošetřete krémem. Jste-li zatím se svým dekoltem spokojená, vystačíte si s běžným tělovým mlékem. V případě, že pro sebe chcete udělat něco navíc nebo jste se dala do boje proti vráskám, sáhněte po přípravcích pro tuto oblast speciálně určených. K dostání jsou různá vypínací séra, hutnější výživné krémy nebo zpevňující mléka.

Pevné prsy

Při péči o dekolt nezapomínejte ani na poprsí. Tvar prsů ovlivňuje mimo jiné také pevnost pokožky. Ta se věkem a kolísáním váhy povoluje. Účinnou zbraní proti ,gravitaci‘ jsou zpevňující přípravky, které pokožku nejenom posilují, ale také vyživují, hydratují, zlepšují její prokrvení, vrací jí pružnost a zároveň působí preventivně proti ochabování a stárnutí. Nemožné nedokážou, ale spolu se správným cvičením prsy zpevní a mírně pozvednou. Nanášejte je vždy od prsů nahoru ke krku.

Když vám to čas dovolí, dopřejte si při jejich aplikaci malou masáž – přípravek rozetřete mezi prsty, pravou ruku přiložte k vnější straně pravého ňadra, postupujte pod ně a do středu a vrchem pokračujte na vnější stranu levého ňadra. Vytvářejte tak pomyslnou ležatou osmičku. To samé opakujte i s levou rukou. Při masáži na prsy netlačte ani je nezvedejte – kůže by se tím zbytečně napínala. Vynechte při tom bradavky i prsní dvorce, což ostatně platí pro všechny kosmetické přípravky.

Obrušujte, ale opatrně

Pravidelně jednou za týden až jednou za deset dní si udělejte peeling. Má hned několik významných plusů: odstraní odumřelé buňky a nečistoty, podpoří buněčnou obnovu a krevní oběh, zanechá pokožku jemnou, pružnou a svěží. Citlivá oblast dekoltu vyžaduje jemné zacházení, proto sáhněte po přípravku s drobnými zrníčky. Vezměte klidně ten, který používáte na obličej. A nezapomeňte – žádné úporné drhnutí, jen lehké krouživé pohyby. Po peelingu by měla přijít na řadu maska. Pokožka zbavená odumřelých buněk ji dobře vstřebá a cenné látky se lépe dostanou tam, kam mají. Naneste ji v dostatečné vrstvě od prsů až ke krku, nechte působit danou dobu a smyjte vlažnou vodou. Ošetřené partie pak natřete výživným krémem. Blahodárné účinky masky můžete ještě zvýšit, pokud ji po nanesení zakryjete teplým obkladem.

Co dekoltu nesvědčí

Pokožka na krku a prsou je zvlášť tenká a náchylná k vysychání a podráždění. Vyhýbejte se proto příliš horké vodě a používejte jen jemná krémová mýdla, která pokožku neodmašťují a nedráždí. Pokud máte citlivou pleť, nemělo by mýdlo být vůbec nebo jen minimálně parfémované. Naučte se po každé koupeli namazat výživným přípravkem. Omezte také přílišné slunění, stejně jako chytání bronzu v soláriu. Ultrafi alové záření oslabuje kolagenová a elastinová vlákna a tím způsobuje předčasné stárnutí pokožky. Chcete-li si udržet pevné poprsí a hezký dekolt, dodržujte zásady zdravého opalování. Krémem s dostatečným faktorem (alespoň 15) se chraňte, i když si na slunění příliš nepotrpíte.