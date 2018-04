Dejte si vitaminovou bombu

Naší kulinární expertce Daně Obermajerové můžete psát na ona@mfdnes.cz







Salát z tropického ovoce s vínem

PRO 4 OSOBY

Příprava: 30 min.

* 1 mango

* 1 papája

* 2 kiwi

* 1 granátové jablko

* 2 lžíce cukru písek nebo krupice

* šťáva z 1 citronu

* 150 ml bílého vína, Chardonnay nebo Moravský muškát

* 1-2 lžíce ovocného likéru nebo brandy

1. Všechno ovoce omyjeme. Granátové jablko rozpůlíme a vybereme z něj lžičkou semena i červenou dužinu. Semínka z jablka vybíráme přímo nad mísou, abychom zachytili všechnu šťávu. Posypeme cukrem a necháme v chladu chvíli odležet.

2. Mezitím oloupeme a nakrájíme ostatní ovoce. Papáju oloupeme a rozpůlíme, oloupané mango okrájíme ostrým nožem až na pecku, z papáji vydlabeme pomocí lžíce semínka a vše nakrájíme. Kiwi oloupeme a nakrájíme na kousky. Ovoce krájíme a loupeme nad miskou a šťávu, kterou zachytíme, přidáme ke granátovému jablíčku společně s nakrájeným ovocem. Všechno ovoce v míse zakapeme likérem a citronovou šťávou.

3. Nakonec zalijeme vychlazeným bílým vínem a podle potřeby dolijeme vodou, stačí asi tak 100 až 150 ml podle toho, kolik šťávy pustilo ovoce, a podle chuti.



Ananasové carpaccio s vanilkovo-skořicovou zmrzlinou

PRO 4 OSOBY

Příprava: 35 min.

* 1 menší ananas

* 4 porce vanilkové zmrzliny

* 1/2 lžičky mleté skořice

* 4 lžíce cukru krupice

* 200 ml červeného vína

* 100 ml ananasové šťávy

* citronová šťáva na dochucení

* 4 lampionky mochyně peruánské (physalis) na ozdobu, nemusí být

1. Vanilkovou zmrzlinu necháme chvíli povolit, promícháme ji s mletou skořicí a vložíme zpět do mrazáku. Ananas oloupeme a okrájíme, vykrojíme tuhý střed, zabalíme do fólie a necháme vychladit. V kastrůlku rozehřejeme cukr do zlaté barvy a zalijeme červeným vínem a ananasovou šťávou.

2. Ztuhlé kousky opět rozmícháme a na mírném plameni odvaříme na hustší, medovou konzistenci. Nakonec dochutíme podle potřeby citronovou šťávou.

Vychlazený ananas nakrájíme na co nejtenčí plátky, nejlépe na nářezovém stroji nebo speciálním kráječi na zeleninu.

3. Plátky rozložíme na talíře, doprostřed posadíme kopeček zmrzliny a lžičkou ozdobně přelijeme připraveným teplým karamelem. Jako ozdobu a doplněk podáváme plody mochyně.

TIP

Zmrzlinu si z mrazničky vyndejte alespoň 1/4 hodiny předem, bude se vám lépe nabírat a tvarovat. Pokud nemáte zmrzlinové kleště nebo lžíci na tvoření kopečků, vypláchněte menší naběračku nebo jinou vhodnou formičku teplou vodou, naplňte ji zmrzlinou a vyklopte. Nechce-li se vám připravovat domácí karamel, použijte na ozdobu karamelovou omáčku nebo různé ovocné či čokoládové omáčky, které se prodávají již hotové.



Pohár s pomeranči a marinovanými banány

PRO 4 OSOBY

Příprava: 30 min.

* 6 ,baby‘ banánů nebo 3 velké

* šálek silné černé kávy

* 1-2 lžičky medu

* 1-2 lžíce rumu

* 4 pomeranče

* 200 ml smetany na šlehání, min. 33%

* 200 ml kysané krémovité smetany

* 1 vanilkový cukr

* 4 lžičky sezamových semínek, opražených

1. Uvaříme šálek silné instantní kávy nebo espressa či překapávané kávy. Když trochu zchladne, osladíme ji medem a ochutíme rumem. Banány oloupeme a podélně rozkrojíme. Vložíme je do misky a zalijeme ještě vlažnou ochucenou kávou tak, aby byly potopené. Necháme asi 20-30 minut marinovat, popřípadě je jednou obrátíme.

2. Pomeranče oloupeme a odstraníme i bílou slupku. Pomocí ostrého nože z nich vykrájíme jednotlivá filátka. Smetanu ušleháme s vanilkovým cukrem do tuha a zlehka vmícháme kysanou smetanu. Krém rozdělíme do 4 sklenic nebo misek, obložíme marinovanými banány a povrch krému zalijeme kávou, ve které byly naložené banány.

3. Povrch pohárů ozdobíme filátky pomeranče a podáváme s lžičkou opražených sezamových semínek.

TIP

Místo rumu použijte jiný destilát nebo váš oblíbený likér, popřípadě krém ještě navíc zakápněte griotkou či jiným likérem dle chuti. Verzi bez alkoholu připravte z kávy, medu, citronové či pomerančové šťávy a krém pak zakápněte ovocným sirupem či medem.







Pečený voňavý ananas

PRO 4 OSOBY

Příprava: 15 min. + 30 min. pečení

* 1 ozdobně okrájený ananas

* 1 vanilkový lusk

* 2 hvězdičky badyánu

* asi 10 ks hřebíčku

* 1 kousek celé skořice

* 1-2 lžíce medu

* 2 lžíce citronové šťávy

* 2 lžíce ananasové šťávy

1. Předehřejeme si troubu na 200 stupňů. Vanilkový lusk podélně rozřízneme a lžičkou vyškrabeme semínka do menší misky. Přidáme med, citronovou a ananasovou šťávu a směs rozmícháme. Z oloupaného a ozdobně okrájeného ananasu vykrojíme tuhý střed (dobře to jde vykrajovačem jádřinců na jablka) a ananas napícháme kořením podle obrázku.

2. Vanilkový lusk překrájíme na menší kousky, skořici nalámeme a jednu hvězdičku badyánu rozdělíme na kusy. Pokud nám nepůjdou zapíchnout kousky vanilkového lusku, uděláme si do ananasové dužiny špičkou ostrého nože zářezy.

3. Ozdobený ananas vložíme do menší zapékací misky, přelijeme medovým sirupem, vložíme do předehřáté trouby a po 5 minutách snížíme teplotu na 180 stupňů. Pečeme celkem asi 30 minut, podle velikosti ananasu. Podle potřeby ananas během pečení přeléváme medovou šťávou ze zapékací misky. Upečený ananas vyjmeme z trouby a necháme v misce se šťávou asi 5 minut odpočinout, aby se šťávy rozležely.

4. Podáváme ho ještě teplý, nakrájený na jednotlivé porce přelité medovým sirupem.

TIP

Pečený ananas je chutný i za studena, třeba druhý den. Ozdobně okrájený ananas je k dostání v prodejnách zeleniny, můžete si ho ale oloupat a okrájet sami. Šťávu, která během krájení z plodu vytekla, slijte do misky a použijte na přípravu medového sirupu.



Karamelové hrušky s medem a pistáciovými oříšky

PRO 4 OSOBY

Příprava: 20 min.

* 2 větší hrušky

4 lžíce cukru krupice

* 250 ml bílého suchého vína

* asi 4 lžíce citronové šťávy, podle chuti

* 4 lžičky medu

* 1 lžíce másla

* hrst jader pistáciových oříšků, nesolených

1. Omyté a osušené hrušky podélně rozkrojíme, vykrojíme jádřince a na řezu potřeme citronovou šťávou. Do pánve se silným dnem vsypeme cukr a necháme ho na mírnějším ohni roztavit.

2. Vložíme hrušky řeznou plochou dolů, zvětšíme plamen a hrušky v cukru opékáme, dokud cukr nezkaramelizuje. Hruškami v pánvi mícháme a dáváme pozor, aby se nám cukr nepřipálil. Jakmile je tmavě zlatý, zalijeme vše vínem a dobře rozmícháme. Na mírném plameni dusíme, dokud hrušky nezměknou, trvá to podle druhu asi 5-7 minut.

3. Podle potřeby můžeme přilít i trochu vody, pokud se víno vyvaří a cukr by se začal přepalovat. Nakonec vmícháme med, máslo, ochutíme citronovou šťávou a společně prohřejeme.

4. Karamelové hrušky přendáme na talíře, přelijeme omáčkou a podáváme s rozmixovanými pistáciovými oříšky.