Dejte pozor na pleť kolem očí

Máte pocit, že se vám přes noc udělaly drobné linky kolem očí a pleť v těchto partiích není už tak pevná, jak bývala? Nebo vás vrásky, tmavé kruhy či nevzhledné váčky pod očima trápí už delší dobu? Pak je dost možné, že pleť kolem očí trochu odbýváte. Tyto vady na kráse se totiž neobjevují jen tak zničehonic, ale pěstujeme si je léta, a to jak nevhodnou péčí, tak špatným životním stylem -například kouřením, chybami v životosprávě, nedostatečným příjmem tekutin či poruchami spánku. Vhodné oční přípravky však můžou tyto vady na kráse oddálit nebo je alespoň výrazně zmírnit.

KDE SE BEROU PRVNÍ VRÁSKY?

Pokožka kolem očí je jemnější, hodně citlivá a choulostivá. Obsahuje totiž velmi málo mazových žlázek a není ani příliš pružná. Je také křehčí, a proto snadno ztrácí vodu a je pak více náchylná k dehydrataci. Navíc je pod neustálým náporem stresu, negativních vlivů vnějšího prostředí a měnících se výrazů tváře. To vše je příčinou, proč se na ní mohou už velice brzy projevit první známky stárnutí v podobě jemných linek, tmavších kruhů a otoků. Ano, drobné vějířky kolem očí jako od smíchu můžou být sice roztomilé, ale jen do doby, než se z nich vytvoří výraznější linky a poté hluboké vrásky.

PÉČE DOSLOVA SPECIÁLNÍ

Naštěstí dnes už spousta žen považuje ošetření pleti kolem očí krémem za součást každodenní péče. Mnoho z nich si však ještě stále myslí, že si vystačí s krémem na obličej. A to je chyba! Pleť kolem očí má odlišnou strukturu než pokožka na obličeji, tudíž potřebuje jiné přípravek. Navíc není schopna využít z "normálního" krému dostatek účinných látek a patřičně s nimi naložit. Přípravky určené pro pleť kolem očí bývají většinou ve formě krému, séra či gelu, časté jsou i oční masky. Říká se, že oční přípravek by se měl skladovat v lednici, ale není to třeba. Nic tím ale nezkazíte, alespoň vás bude příjemně chladit.

ČÍM DŘÍV ZAČNETE, TÍM LÉPE

Kdy je vhodné začít používat oční krémy? Stejně jako při péči o pleť kdekoli jinde na těle, i tady platí, že ideální je začít co nejdřív. Už od dvaceti až pětadvaceti je dobré používat lehké hydratační přípravky, zpočátku alespoň na noc. Od třicítky už vaše pleť potřebuje nejenom hydrataci, ale i výživu, a nemáte-li výborné genetické dispozice, pak i pomoc proti prvním vráskám.

Denní i noční ošetření by mělo být od tohoto věku samozřejmostí. Ve čtyřiceti by měly přijít na řadu intenzivní protivráskové přípravky a po padesátce krémy s liftingovým účinkem. Přípravek vždy do pokožky lehounce vklepejte či vmasírujte krouživými pohyby. Začněte od vnějšího koutku a pomalu přejděte k vnitřnímu. Není-li v návodu k použití uvedeno jinak, nanášejte ho pouze na spodní víčko.

JDĚTE S PLETÍ K ODBORNÍKŮM

Příčinou tvorby tmavých kruhů pod očima mohou být jak dědičné dispozice, tak nedostatek spánku, dlouhodobé namáhání očí, stres, málo vitaminů či celkově chybné stravování a špatný životní styl. Váčky pod očima vznikají nejčastěji následkem onemocnění očí, probdělých nocí či použití nevhodného kosmetického přípravku. Jsou také dědičné nebo mohou být známkou špatného fungování těla, jako například zadržování vody nebo hromadění tuku ve víčkách.

Na kruhy i váčky způsobené "jen" stárnutím a nevhodnou péčí existuje množství účinných kosmetických přípravků, které si s nimi jednoduše poradí. Pokud však problémy přetrvávají delší dobu a kosmetika si s nimi evidentně neví rady, bude nejlepší, když se se svojí kůží vydáte nikoli na trh, nýbrž za kosmetičkou či dermatologem, kteří zjistí možnou příčinu a navrhnou vám vhodnou péči.

JEN KRÉMY NESTAČÍ Aby vaše pleť kolem očí zářila zdravím, dodržujte také tyto čtyři zásady: * Snažte se vyhýbat stresu, přestaňte kouřit a omezte pití alkoholu - podporují předčasné stárnutí pokožky a způsobují její dehydrataci.

* Dostatečně spěte a odpočívejte - pleť kolem očí je prvním místem, kde se projeví únava.

* Noste sluneční brýle - ochrání jemnou pleť kolem očí před nebezpečnými UV paprsky.

* Dopřejte si dostatek vitaminů a minerálů - zlepšují stav pokožky a bojují proti stárnutí.