Dejte nám také naději, volají pacienti

Dokud nezačnou chodit boháči, jsem v klidu Jiří Venzara ochrnul před dvaceti lety. To mu bylo devatenáct. "Hupsnul jsem do vody - a tím jsem si předplatil tuhle formuli," říká o svém vozíku, k němuž je dnes připoután. I on tehdy hledal vše, co by mu mohlo pomoci postavit se na nohy. Přesně podle hesla "tonoucí se stébla chytá". "Naštěstí v rehabilitačním ústavu v Kladrubech byli mladí vozíčkáři - a pak ti staří s racionálním pohledem na věc. A ti nám říkali: Na vozíku jsou dnes i bohatí lidé. A kdyby existovalo cokoli, co by je mohlo postavit na nohy, tak by si to jako první koupili." I Jiří Venzara se tehdy totiž upnul k nové metodě léčby, kterou propagoval ruský profesor Jumašev. Snažil se vyléčit přerušenou míchu jakousi variací srdečního bypassu - překlenutím postiženého místa nervem z jiné části těla. Takto se například pokoušel vyléčit zpěvačku Mariku Gombitovou. Profesor Vladimír Beneš, někdejší přední český neurochirurg, na tu dobu vzpomíná: "Dal jí do nohou dlahy a opřel ji o zeď. Ta fotka vyšla tady v novinách - a vozíčkáři v Kladrubech udělali vzpouru. Odmítali rehabilitovat a žádali operaci. Osobně jsem tehdy musel v ruštině napsat asi 30 žádostí. Jumašev operoval jediného z nich. A jak skončil, vůbec netuším." Podle Jiřího Venzary je však přirozené, že se lidé upínají k jakékoli nové naději. "Takovému člověku to nevysvětlíte. I já jsem si, když jsem přijel do Kladrub a viděl lidi, co jsou na vozíku, myslel: takhle nedopadnu. Dnes říkám: Dokud nechodí vedoucí stáje formule 1 Frank Williams, tak se nic neděje."