Dejte na babské rady!

Česnek jako všelék

Ať vám to voní nebo ne, je to tak. Pro svůj obsah cenných minerálů, vitamínů a enzymů je česnek zvláště cennou složkou naší potravy – pokud ho proto jen trochu snášíte, rozhodně se jej neodříkejte.

Cennou vlastností česneku je jeho silné antibiotické působení, které má na svědomí látka allicin, jenž ničí jak viry, tak bakterie, proto je česnek také jedním z nejúčinnějších přírodních antibiotik. Podporuje pocení, čistí dýchací cesty, pomáhá i při chronických onemocněních dýchacích cest a dutin. Snižuje hladinu cholesterolu a cukru v krvi, ředí krev a rozpouští krevní sraženiny a zlepšuje prokrvení orgánů. V trávicím traktu ničí škodlivé mikroorganizmy a infekce, dokáže i vypudit parazity ze střev – tím dokonce prokazatelně snižuje riziko vzniku některých druhů rakoviny.

Při angíně, chřipce či nachlazení pomáhá užívat česnek v pravidelných dávkách, 1-2 stroužky česneku alespoň 3x denně. Účinkuje i proti bolesti na mandlích, v tom případě je ovšem třeba stroužek česneku co nejdéle žvýkat.

Jablka – levná a užitečná

I jablka stojí za to jíst pravidelně. Oproti jinému ovoci mají navíc tu výhodu, že nám správně uskladněná vydrží i celou zimu. Jablka kromě minerálů nabízejí i vitamíny - v největším množství vitamín C a také další přírodní antioxidant - karoten. Speciální látka, jablečná vláknina jménem pektin, důkladně čistí naše tělo od škodlivin a jedů a chrání před mikroorganizmy. Jablka dokážou snižovat hladinu cholesterolu v krvi, chrání před vysokým tlakem, křečovými žilami a infarktem, léčí obtíže žaludku a střev a všeobecně posiluje imunitu našeho organizmu.

Abyste využili všech jeho pozitivních účinků, snězte každý den 1-2 omytá jablka i se slupkou. Detoxikační účinky vám přinese sklenka vody se 2 lžičkami jablečného octa, kterou si dáte 3x denně vždy mezi jídly. Pro odvodnění a štíhlou linii si čas od času udělejte "jablečný den" – v průběhu dne snězte cca 1 kg jablek, zapíjejte pouze vodou.

Překvapivá kukuřice

Že je kukuřice výživná a hodnotná plodina věděli už naši předkové před mnoha stoletími. Věděli jste ale, že obsahuje nečekaně mnoho vitamínů skupiny B, zejména B1 (thiamin), B3 (biotin), B5 (kyselina pantotenová a B9 (kyselina listová)?

Spolu s obsaženými minerály (železo, hořčík, zinek, mangan a selen) jsou důležité pro krvetvorbu, okysličování buněk, správnou hladinu hormonů, plodnost a potenci, zdravou pleť a hezké vlasy. Glukóza, bílkoviny a nenasycené mastné kyseliny dělají z kukuřice ideální zdroj energie duševní i fyzické a také ochranu proti negativním vlivům a stresu. Cenné látky v kukuřici rovněž podporují plodnost, posilují imunitu organizmu a jsou skvělým povzbuzením pro činnost našeho mozku. Mladou kukuřici můžete jíst syrovou, například v salátu. Zralé klasy je možné grilovat či vařit ve slané vodě.

Přírodní sebeobrana

Před příchodem podzimu, kdy se začíná ochlazovat a chřipka čeká na svou příležitost, bychom měli nasadit nejsilnější zbraně na obranu našeho organizmu. Logickou zbraní z babiččiny zahrádky jsou staré osvědčené bylinky - třapatka nachová (Echinacea), aloe vera, jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) či ženšen spolehlivě podpoří náš imunitní systém a dodají nám potřebnou vitalitu. Jako prevence i léčba dobře poslouží i tak triviální potraviny, jako již zmiňovaný česnek, cibule a křen, které pomáhají proti nežádoucím mikroorganizmům – bakteriím, virům i plísním.

Pokud už nemoc propukla, pomůže vysoká dávka vitamínu C v šípkovém čaji či v rakytníkovém sirupu. Šetrným antibiotikem bude také čaj ze šalvěje, tymiánu, máty a meduňky.

Bylinky místo sčítání oveček

Nemůžete spát? Babiččiny rady se zde doslova nabízejí. Kromě pravidelné dávky pohybu, který vám zaručí příjemnou fyzickou únavu, vám před spaním pomůže kratičká procházka (třeba se psem) nebo jen otevřené okno. Čerstvý vzduch vám pomůže zklidnit hektické myšlenky a připravit se ke spánku.

Nedocenitelným pomocníkem proti probdělým nocím je také hrnek bylinkového čaje před spaním: nejznámější z nich je meduňka, která umí celkově uklidnit tělo i mysl a snížit krevní tlak. Jen pozor na dávkování – příliš silný čaj může přivodit nevolnost. V normální koncentraci ovšem naopak zklidňuje žaludeční neurózy a dává do pořádku trávicí proces. Na 1 čajový šálek přelijeme horkou vodou jednu vrchovatou čajovou lžičku sušené meduňky, přiklopíme a necháme 15 minut odstát. Čaj pijeme teplý, přibližně půl hodiny před ulehnutím.

V čajových směsích na usnutí najdeme rovněž levanduli, která nádherně voní a celkově působí jako antidepresivum a sedativum. Stejnou službu vám udělá výluh z meduňky a levandule, přilitý do příjemně teplé koupele na dobrou noc. Na radu našich babiček si také před spaním můžete dát sklenku piva – chmel totiž uklidňuje nervy, zmírňuje napětí a zpomaluje tep. Ale pozor, s pivem to nepřehánějte, větší množství má naopak povzbuzující účinek!

Domácí kosmetický salon

Se surovinami, které najdete ve spíži či v ledničce, si můžete dopřát tu nejlepší péči v biokvalitě a přitom nevytáhnout paty z domu!

OBLIČEJ

Čisticí a dezinfekční maska s tvarohem

Smíchejte tvaroh se lžičkou medu a trochou mléka a naneste na pleť. Po 30 minutách omyjte vlažnou vodou.

Medová čisticí a osvěžující maska

Lžičku medu, lžičku olivového oleje a ½ žloutku smíchejte a nechte 30 minut působit na pleti obličeje. Poté smyjte vlažnou vodou.

Jahodová maska na vyhlazení vrásek

Rozmačkejte lesní jahody na kašičky a naneste na očištěný obličej a krk. Po 15-20 minutách smyjte vlažnou vodou a do pleti vetřete krém.

Výživná a regenerační maska

Rozmačkejte dužninu z 1 avokáda spolu se lžičkou medu, lžičkou bílého jogurtu a lžičkou čerstvé citrónové šťávy. Po 20 minutách omyjte vodou. Oživuje unavenou a zralou pleť.

Antiseptická hydratační maska

Máte-li problematickou či mastnou pleť, rozmixujte 1 jablko se lžičkou jogurtu, lžičkou medu, ½ lžičky mleté skořice a lžičkou ovesných vloček. Kaši naneste na pleť obličeje – vyčistí a stáhne póry, pokožka bude čistá, hydratovaná a zásobená vitamíny.

Výživná banánová maska

Suché pleti prospěje vrstva rozmačkaného banánu, smíchaného s jedním žloutkem a 2 lžičkami olivového oleje. Pokožka bude opět pružná a svěží.

Stahující vypínací maska

Vaječný bílek vyšlehejte na tuhý sníh a vmíchejte jemně nastrouhanou okurku. Při mastné pleti můžete přidat pár kapek citrónové šťávy. Uzavírá póry, stahuje a vypíná pleť.

Hydratační maska

Smíchejte 2 lžíce bílého jogurtu se lžící tekutého medu. Nechte působit 20 minut, pak opláchněte.

Maska na obnovení pleti

Na očištěnou pokožku naneste najemno nastrouhanou mrkev, po 20 minutách smyjte. Povadlé pleti dodá barvu, obnoví její pružnost a zvláště po předchozím opalování zamezí olupování pokožky.

Přírodní peeling

Rozmačkaným hroznovým vínem smíchaným s třtinovým cukrem promasírujte pokožku obličeje a opláchněte. Naneste krém.

RUCE

Ozdravná lázeň na posílení nehtů

Pravidelná koupel špiček prstů v nahřátém olivovém oleji výrazně zlepší stav kůžičky kolem nehtů a zamezí tvoření záděr. Když si poté budete potírat nehty rozříznutou cibulí, budou pevnější a méně křehké. Nebojte se, po olejové koupeli prsty nenačichnou nepříjemným pachem cibule.

Zábal na suchou kůži rukou

Rozpraskaným suchým rukám pomůže teplá nesolená bramborová kaše, kterou necháte 15 minut působit a poté smyjete jemným mýdlem.

VLASY

Zábal na mastné vlasy

Do vlhkých vlasů vetřete kefír a pak hlavu na půl hodiny hlavu zabalte do ručníku. Nakonec vlasy umyjte šampónem na mastné vlasy. Tvorbu mazu můžete také pozitivně ovlivnit, když každý druhý den do pokožky hlavy vmasírujete šťávu ze dvou citrónů a po 20 minutách smyjete.

Péče o šedivé vlasy

Šedivé vlasy ztmavnou, pokud je po umytí opláchnete odvarem ze šalvěje. Proti šedivění rovněž pomáhá, budete-li do vlasů vtírat jablečný ocet.

Pro lesklé a zdravé vlasy

Do vlasů vetřete teplý olivový olej, vlasy zabalte do potravinové fólie a zakryjte ručníkem. Po půl hodině vlasy dobře umyjte.

Přeliv pro lesk vlasů

Pro zvýšení lesku vlasů je po umytí opláchněte roztokem z 3 dílů vody a 1 dílu piva nebo octa. Lesk a barvu tmavých vlasů oživí opláchnutí silným černým čajem nebo kopřivovým odvarem, světlé vlasy rozzáří přeliv z heřmánku.