Dejme běžkám druhou šanci. Už to nebolí

výběr výbavy Lyže se vybírají především podle váhy, výška slouží jen jako pomocné vodítko. Díky rozdílné tvrdosti běžek se tak může stát, že u jednoho modelu běžek bude pro vás vhodná jiná délka než u druhého. Promyslete si také, zda chcete na běžkách bruslit nebo preferujete klasickou techniku. Ideální je proto poradit se ve specializovaném obchodě, kde tomu opravdu rozumí. Tam by vám měli i změřit a vyznačit na klasickou techniku mazací komoru přesně podle vaší váhy. Mazací komora je část skluznice běžek, na kterou se nanáší stoupací vosky, aby vám lyže při odrazu neprokluzovaly. Kdo se nechce starat o mazání, může zvolit běžky s protismykem, tzv. šupinami. Boty by měly nohu těsně obepínat, nikde netlačit a to ani při pohybu. Ideální je vybrat si proto prvně dobře padnoucí boty a podle nich volit vázání. Vázání existuje ve dvou konstrukčních typech, SNS a NNN, které se liší jen v detailech, nikoli funkcí. Na každé je přitom potřeba mít i jiný typ bot. Lepší hůlky mají asymetrická poutka, která krásně padnou do levé i do pravé ruky. Délka hůlek se liší podle preferovaného běžeckého stylu. Na klasiku se volí hole o něco kratší, na bruslení naopak delší. Finanční náklady Půjčení běžeckého setu na víkend pro dospělé stojí 330 Kč, na 7-12 dní 850 Kč (ceny půjčovny Ski a Bike Centrum Radotín). Zakoupení celého setu v obchodě vyjde zhruba na 5 000 Kč až mnohonásobně výše pro náročnější běžkařky. Užívání tratí, i těch strojově vyjetých, je u nás zdarma. V Alpách jsou některé perfektně upravené tratě zdarma, na některých zaplatíte několik Euro.