Degustace vín, rakouská kuchyně či festival. Kam za dobrotami?

Celá Česká republika: Grand Restaurant Festival 2012

Je tady opět gourmánská akce roku. Chopte se talířů, nalaďte chuťové pohárky, připravena pro vás budou jídla jako od maminky, vyšlechtěné speciality mistrů šéfkuchařů i tradiční české pokrmy. Grand Restaurant Festival pro rok 2012 se koná od 15. ledna do 15. února k poctě restaurací, barů i kaváren, které získaly nejvyšší hodnocení v uznávané publikaci Maurerův výběr Grand Restaurant 2012. A že ta místa stojí za to. Více ZDE.

Jihomoravský kraj: Ochutnávka růžových a mladých vín 2011

Ochutnávka vín

Baví vás porovnávat, koštovat, zkrátka vybírat mezi různými druhy to nejlepší? Tak to určitě přijďte na srovnávací ochutnávku růžových valtických vín s těmi světovými. Akce se koná 14. ledna v krásném prostředí valtického zámečku La Veneria a ochutnávkou vás provede ten nejpovolanější z povolaných, valtický vinař Roman Zapletal. Degustovat se bude pět valtických růžových vín a šest vín z celé Evropy (např. Francie nebo Itálie). Vína, která vám budou chutnat, si můžete rovnou na místě i zakoupit. Více ZDE.

Kraj Vysočina: Sousedé na talíři

Kynutý knedlík s mákem (Rakousko)

Objevte, jak chutná Jižní Morava i Dolní Rakousy. Putovní výstava Sousedé na talíři, která se až do neděle 8. ledna koná v telčském Hasičském domě, vám ukáže odlišnosti i společné rysy obyvatel a jejich kuchyně. Čeká na vás ukázka přípravy klasických jednoduchých pokrmů i delikates ze slavnostní tabule. Základ výstavy tvoří fotografie, texty a videoprojekce, ale i trojrozměrné předměty, třeba kávomlýnky a různé formy na pečení. Více ZDE.

Jihomoravský kraj: Jazz Fest

Peter Lipa

Jazz, víno a jídlo se k sobě dokonale hodí. Dokáže vám to festival s podtitulem Wine goes to jazz, který proběhne od 18. do 22. ledna 2012 ve Znojmě. Akce pro milovníky jídla, pití a hudby propojuje nejrůznější formy příjemné hudby s moky z vyhlášených vinařství a speciální jazzové menu si pro své návštěvníky připravily i mnohé restaurace. Patronem festivalu je jazzman Peter Lipa (na snímku). Více ZDE.

Jihomoravský kraj: Tříkrálová degustace vín U Kapličky

Vinařství u Kapličky

Vína z Moravy jsou vyhlášena široko daleko, a to nejen po České republice. Tříkrálová degustace vín, která se koná 7. ledna ve Vinařství U Kapličky v obci Zaječí, je skvělou příležitostí k ochutnání skvělých moravských odrůd. Těšit se můžete na mladá vína z kolekce Dalibor, Fresh Wine a Selection, k zakousnutí budou připraveny například sýrové dobroty, uzená masa nebo domácí škvarky. O příjemnou zábavu se postará cimbálovka Zádruha, která jistě pobídne leckteré návštěvníky k bujarému tanci. Více ZDE.