Za zničené nohy nemůže genetika, ale špatná obuv. Pomohou vložky i cvičení

Podle čeho poznáme správnou botu 1. Dbejte na dostatečný prostor včetně tzv. nadměrku. Upřednostňujte boty s kulatou špičkou.

2. Zkontrolujte ohebnost boty. Nejohebnější má být v oblasti prstních kloubů. Upřednostňujte tudíž měkčí podešev. 3. Zvolte úměrnou výšku podpatku. Dámská obuv by měla mít maximálně 4 cm, dětská 5 mm, pro starší dítě do 15 mm a dospívající do 25 mm. 4. Vyberte pevný, dostatečně dlouhý, tuhý a vysoký opatek. Důležitá je fixace nohy v botě. 5. Zkontrolujte postavení patní části obuvi. Nejpohodlnější je ta, která je kolmá k podložce nebo jen mírně vybočená. 6. Svršek obuvi má být správně anatomicky modelovaný. Pro malé děti je nejvhodnější bota na šněrování, sponu, zip či suchý zip. Takže žádné mokasíny! 7. Zvolte vyhovující materiál z hlediska hygieny a zdravotní nezávadnosti, tj. především z přírodní materiály (useň, textil). 8. Přečtěte si pozorně údaje o použitých materiálech v hlavních částech obuvi. 9. Upřednostňujte obuv s tlumicími vlastnostmi, tj. kvalitní podešví, pěnovými vkládacími vložkami apod. 10. Volte botu s co nejmenší hmotností. Každé navýšení o 100 g znamená, že denně nohy zvednou 1 tunu navíc. Zdroj: spokojenenohy.cz