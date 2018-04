Dědičné nemoci můžete porazit, stačí neriskovat

ČTĚTE TAKÉ:

"Příkladem jsou vrozené vady. U jiných komplexních onemocnění, jako je například ateroskleróza, se ale životním stylem, dietou a životosprávou dá hodně ovlivnit," vysvětluje předseda České kardiologické společnosti.

Infarkt ve čtyřiceti

Příklad? Někdo má geneticky vyšší hladiny cholesterolu, ale drží dietu, sportuje, nekouří, hlídá si krevní tlak a třeba bere i léky na snížení hladiny cholesterolu.

Pak může vzniku aterosklerózy neboli kornatění tepen mnoho let úspěšně předcházet a některé její komplikace, jako je třeba obávaný infarkt myokardu, se nemusí vůbec projevit.

Naproti tomu, pokud bude člověk se zděděným rizikem žít nezdravě a případně se ještě smíří s tím, že "my to máme v rodě", bude mít kolem čtyřicítky kromě cholesterolu problém s obezitou a infarkt mu bude hrozit už v tomto věku.

Podobně ovlivňuje životní styl také riziko vzniku zhoubného nádoru - dědičnost zde sice zvláště u některých typů karcinomu má velký vliv, ale přesto není třeba smířit se s tímto nebezpečím.

Řeč je například o rodinném zatížení nádory tlustého střeva a konečníku, kde by ke zdravému životnímu stylu měly automaticky patřit preventivní prohlídky.

Nejvíce vadí kouření

"Pokud je nějaká choroba skutečně dědičná, tak se jen zdravým životním stylem překonat nedá, obecně ale nezdravý životní styl může stav zhoršit," uvedl předseda České onkologické společnosti Jiří Vorlíček.

Navíc, nezdravý životní styl sám o sobě pak přímo radikálně zvyšuje riziko některých nádorů. "Na prvním místě je to kouření, tato stále opakovaná a stále opomíjená neřest dramaticky zvyšuje pravděpodobnost vzniku rakoviny plic, ale i močového měchýře, prsu a dalších," upozornil profesor Vorlíček.

Naopak se ukazuje, že životní prostředí má sice na zdraví člověka vliv, ale až na výjimečně špatné podmínky ne tak zásadní.