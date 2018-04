Děda Mráz už pendluje mezi Novým Usťugem a Moskvou

Děda Mráz se kvůli tomu o uplynulém víkendu ubytoval ve své moskevské rezidenci. Během svátků bude pendlovat mezi hlavním městem a svým oficiálním sídlem v Novém Usťugu.

V metropoli má Děda Mráz k dispozici dvoupatrový srub v hotelovém komplexu Izmajlovo. Ten je postaven v tradičním ruském stylu bez jediného hřebíku. Mimo dědovy asistentky Sněguročky v něm bydlí také další pohádkové postavy: Berenděj, sněhové báby a kejklíři. Mělo by se tam ubytovat i dvanáct pohádkových měsíců a mladší dědovi bratři.

Pohádková rezidence stojí na místě někdejšího sídla bojarů Izmajlovových. To patřilo i Romanovcům. V tomto místě trávil své dětství také Petr I.. Právě jeho výnosem se v Rusku slaví od roku 1700 Nový rok.



Většinu práce udělají kolegové

Vrchní Děda Mráz se bude v Moskvě účastnit jen zásadních událostí, například oslav v Kremlu a na radnici. Rutinní práci odvedou jeho bratři z metropole.

Nejlevnější Děda Mráz bez asistentky přijde Moskvany minimálně na 700 rublů. To je asi tisíc korun. To se však týká hlavně sídlišť. V centru se cena jedné návštěvy bude pohybovat kolem sta dolarů. Se Sněhurkou to bude ještě o polovinu víc. Je možné si objednat také anglojazyčného kolegu Santa Clause za příplatek kolem 30 dolarů. Na Silvestra, kdy se v Rusku rozdávají dárky, bude třeba ještě pár stovek rublů připlatit.

V centru Moskvy bude kluziště

Kreml si dal na letošních oslavách velmi záležet. Podle kremelské správy přijde jen vyzdobení Rudého náměstí na 20 milionů rublů, což je asi 28 milionů korun. Rudé náměstí, které je po celý rok přísně střeženo, se na dobu novoročních oslav, stane navzdory výhradám církve místem zábavy a odpočinku.

Jednou z hlavních atrakcí bude kluziště s umělou ledovou plochou. Staví se přímo před Historickým muzeem, pár metrů od Leninova mauzolea. Na ploše dvacet krát třicet metrů se bude bruslit zcela zdarma až do 13. ledna. To se v Rusku bude slavit další Nový rok podle juliánského kalendáře.

Mimo bruslení bude v centru Moskvy zpívat a tancovat. Hlavní oslavy se chystají na Silvestra. Správa Kremlu počítá, že přijde slavit nejméně deset tisíc lidí.