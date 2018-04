Dcera si hraje s kamarádem na „maminku a tatínka“, bojím se

Dita má nejlepšího kamaráda Vojtu již od školky, bydlíme ve vedlejším vchodu paneláku. Vodily jsme děti s Vojtovou maminkou do školky nebo je vyzvedávaly. Děti si náramně rozumí, vyhrají si společně s panenkami i s autíčky, nejčastěji ale pobíhají sem a tam a vymýšlí spolu nějaké příběhy a pohádky.

Poraďte se také Trápí vás menší i větší obtíže při výchově dětí? Nebuďte na ně sami a nechte si poradit od odborníků. Dotazy posílejte na ona@idnes.cz s heslem Rodinná poradna. Vaše příběhy budou zpracovány redakcí a zodpovězeny, je možné je i anonymizovat.

Teď je jim osm let a chodí spolu do třídy na základní škole, Vojta chodí k nám nebo Dita k nim domů nebo jdou společně na hřiště před domem. V létě s námi jel Vojta na pár dnů na chalupu k babičce do Jeseníků, kde si jinak Dita nemá s kým hrát.

Pusinky po celém těle

Jenže po návratu z dětí vypadlo, že si spolu hrály “na maminku a na tatínka”. Řekly nám to úplně mimochodem, když jsem si povídala s jejich maminkou, obě jsme hned zbystřily a začaly z nich tahat podrobnosti - naše osmileté děti se svlékly na seníku a “pusinkovaly” se po celém těle.

Nechtěly jsme hysterčit a dětem způsobit nějaké trauma do budoucna, ale na druhou stranu děti neměly vůbec pocit studu. Říkaly jsme jim s Vojtovou maminkou, že tohle dělat nemůžou, že je to jenom pro dospělé, ale odvětily nám, že se jim to líbí, tak proč ne.

Teď jsme tak trochu v koncích. Jak jim to vysvětlit a nezkomplikovat jim budoucí sexuální život? Zatím se držíme nového pravidla, že děti vůbec nezůstávají samy pohromadě mimo dohled dospělých (nesmí si zavírat dveře atd.). To je takhle budeme muset hlídat až do puberty a začátku studu?

Díky za odpověď, Blanka

Odpověď odborníka: Mluvte s dětmi o sexu a nastavte pravidla

Ve věku, ve kterém je vaše dcera, je obvyklé a normální, že si děti hrají na doktory, manžele, že chtějí vidět druhého nahého či se vzájemně dotýkat. Je to projevem jejich zvědavosti na svět a je to tak v pořádku.



Zpravidla se v takových případech doporučuje probrat s dětmi, co se stalo, pojmenovat, že se jedná o sexuální aktivity, které mohou dělat od 15ti let (což jste udělaly). Je možné se s nimi bavit o tom, co vše o sexu už vědí, jestli mají představu, jak se rodí děti, jak je napadlo si hrát zrovna takto...

Mgr. Honza Kaňák z terapeutického centra Modré dveře

Stud v lidském sexuálním chování nemusí hrát vůbec roli, pokud se děti naučí, že je potřeba respektovat určitá pravidla. To, že se jim něco líbí, je jedna věc, pravidla jsou věc jiná. Lze to takto dětem rozdělit a vysvětlit, že to spolu ne vždy souvisí. Neustálý dozor nad dětmi asi není výhledově ideální řešení. Jednak děti potřebují určitý samostatný prostor a zároveň by to na vás kladlo zřejmě velké nároky ohledně vašeho času.



Můžete tedy udělat následující (pokud se pro to rozhodnete): zkusit si vzpomenout, jak jste s dětmi domlouvala jiná pravidla fungování v domácnosti a přidat pravidlo o vzájemném „nepusinkování“ se na intimních partiích. Ujistit je, že je normální, že se jim to líbí a zároveň dodat, že jsou pravidla, která se dodržovat mají. Zřejmě by bylo dobré s nimi o sexualitě více mluvit.



Pokud byste potřebovala nějakou inspiraci, můžete se podívat do knihkupectví nebo knihoven a pořídit si knihu, která se věnuje komunikaci s dětmi o sexualitě. Je jich několik. Můžete se také o celé situaci poradit na Rodičovské lince, případně se můžete poradit s dětským psychologem. Pokud se pod oním „pusinkováním“ skrývá to, že vaše děti provozovaly cíleně orální sex, pak bych vám konzultaci s dětským psychologem doporučoval.

Mgr. Honza Kaňák, psychoterapeut centra Modré dveře

Zaskočily vás prvotní sexuální projevy vašich dětí? Bavíte se s nimi o sexualitě? Diskutujte s ostatními pod článkem.