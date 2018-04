Monika stále řeší jídlo a váhu. Nebude z ní anorektička? bojí se Ivona

Monika nedávno oslavila 16. narozeniny a po rodinné oslavě začala při prohlížení fotek řešit, že se od minulých narozenin zakulatila. Říkala jsem jí, že je to normální, že se jí vytváří ženská postava a křivky namísto dětské hubenosti. Sice vypadala přesvědčeně, jenže potom přišly i nějaké ošklivé poznámky od spolužáků a jí to začalo vrtat hlavou.

Od té doby se začala sledovat v jídle, píše si do deníčku všechno, co za den snědla. Snažila jsem se jí vysvětlit, že musí jíst pětkrát denně, nevynechávat jídla a jíst hodně ovoce a zeleniny. My s manželem žijeme normálním životním stylem, nejsme ani gaučoví, ale ani nijak extra sportovci a stravujeme se normálně. To znamená, že se snažím párkrát do týdne odlehčit večeře, ale občas si dopřejeme i guláš nebo řízek.

Dietní bludy

Stále ale pozoruji změny v jejím chování a všechny souvisí s jídlem – přestala si sladit čaj a už vůbec si nedá sušenku nebo koláč, vyhýbá se i pečivu, bramborám a dostat do ní těstoviny nebo rýži je taky docela výkon. Snažím se její dietní pokusy usměrňovat a vysvětlovat, že by si špatnou dietou mohla i trvale poškodit zdraví.

Spousta dietních bludů, které mi doma hlásá a já se je snažím vyvracet, pochází od její kamarádky a spolužačky Nadi. Tráví spolu spoustu času ve škole i po ní a já se bojím, že možná Moniku k hubnutí ponouká. Začaly spolu také běhat, což mi nakonec přijde jako rozumnější nápad než celé dietní blbnutí. Jenže Monika se teď váží někdy i třikrát denně, neustále se přeměřuje a tvrdí mi, že je to proto, aby viděla své pokroky a mohla se porovnávat s Naďou. Mám strach, aby se zájem o zdravý životní styl nezvrhl v anorexii nebo bulimii.

Jak jí máme přesvědčit, aby se vykašlala na kilogramy a neustálé počítání kalorií?

Ivona

Odpověď odbornice: Buďte dceři příkladem a oporou

Dobrý den Ivono,

Velmi oceňuji vaši starost o dceru. To že si změn v jejím chování všímáte včas a snažíte se najít pomoc, je velmi dobrý signál. Máte pravdu, že dospívající dívky jsou ohroženy poruchami příjmu potravy, a že je důležité se tomuto tématu citlivě věnovat.

PhDr. Andrea Hlubučková

Máte pravdu, že některé chování vaší dcery vzbuzuje obavy (vážení se 3x denně, dieta bez sacharidů atd.). Dívky, u kterých se rozvíjí poruchy příjmu potravy, často jídlem a cvičením řeší i emocionální problémy a nezdravý vztah k vlastnímu tělu, kromě diskusí o zelenině se zaměřte i na tuto oblast.

Pro dospívající dívku je stále důležitým vzorem její matka. Důležité proto je, jak vy sama přistupujete k jídlu a k vlastnímu tělu. Stále jste pro ni vzorem, nejen ohledně přístupu k jídlu, ale k životu vůbec. Krásně jste jí sama řekla, že se proměňuje v ženu. Zkuste to více podpořit, vyražte si spolu na ženský výlet, na nákupy, na masáž, kosmetiku, do sauny…Máte velkou šanci podpořit její ženské sebevědomí ještě jiným směrem, než je štíhlé tělo.

Zkuste ji také podporovat, aby se odpoutala od kamarádky, nebyla „druhou Naďou“, ale sama sebou (to ale neznamená, že se nemůžou kamarádit). Je dobré, aby žila i jiným tématem, než je sledování vlastní váhy. Co její koníčky, sport, tanec, hudba? Jak to má s ostatními kamarádkami a kamarády? Snažte se také podporovat další zdravé prostředí, kde by vaše dcera našla přátele – například nějaký sportovní oddíl, umělecký kroužek, hudební kapelu apod. Zaměřte se na to, v čem je dobrá.

Pokud budete mít pocit, že sledování váhy a potravy vaší dcery je opravdu velkým tématem, doporučuji neváhat a nezkoušet přesvědčovat dceru sama. Poraďte se s odborníky. Porucha příjmu potravy může být vážná nemoc. Kontakty na pomoc najdete např. na www.idealni.cz , ve sdružení Anabell nebo na linkách důvěry.

Držím vám palce, abyste s dcerou propluly obdobím dospívání ve zdraví.

Andrea Hlubučková, psycholožka centra Modré dveře

