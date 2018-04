Dcera nechce chodit na velkou, už si nevíme rady, zoufá si Barbora

Čurat chodí bez problémů na nočník nebo záchod, ale se stolicí má problém. Když to na ni jde, sedne si a stáhne zadeček - výsledkem je vždy špinavý zadeček a kalhotky. Začalo to při přechodu z plínek, tehdy jme to přisuzovali změně a mysleli si, že až bude muset, tak bude prostě muset. Jenže Bětka kaká klidně i za více jak týden.

Došlo i na čípky a projímadlo

Už jsme to řešili po dobrém, po zlém, domluvami a samozřejmě s lékařkou, její sonografické vyšetření bylo v pořádku a zkoušeli jsme i nejrůznější přípravky. Laktulosa vůbec nepomáhala. Glycerinové čípky sice pomohly, ale malá z nich má hysterický záchvat pláče. V červnu jsme se dostali až k projímadlu.

K pořádnému vyprázdnění došlo až po více jak týdnu na dovolené u moře. Pak jsme tedy Bětce vysadili gutalax, aby si na něj nezvykla. Ale po týdnu jsme opět museli dát večer dávku, která tedy druhý den zabrala. Najednou začala kakat každý den i několikrát. Bylo vidět, jak se jí úplně ulevilo, jak se mohla pořádně vyprázdnit.

Nyní je Bětka opět ve fázi nekakání. Myslíme si s manželem, že to má pouze blok v hlavičce. Nedávno kakala a plakala, protože bobeček byl větší. Ovoce jí dostatek, pestrou stravu má taky, snažíme se, aby hodně pila. Neustále vysvětlujeme, domlouváme, ale už opravdu nevíme jak dál.

Děkujeme na tipy.

Barbora

Odpověď odbornice: Zkuste pravidelný režim a drobné odměny

Dobrý den Barboro, je moc dobře, že jste s dcerkou absolvovali odborné vyšetření a vyloučili tak somatický podklad. Také řešíte správně dceřinu výživu – důležitý je větší přísun vlákniny, zakysaných výrobků, dostatečný pitný režim a lze přidávat i projímavé potraviny a nápoje (švestkový kompot, hrušky atp.), aby stolice byla co nejměkčí.

S takto malými dětmi je potřeba pracovat pomocí pozitivní motivace a režimu. Pravidelně každý den ve stejnou dobu (je jedno jestli ráno nebo večer - jak vám to vyhovuje - důležitá je pravidelnost), ať se dcerka zkusí vykakat. Kakání dítě může bolet, a dítě se bolesti může začít vyhýbat. Následně děti stolici zadržují a někdy si nechtějí na záchod či nočník ani sednout. Stolice pak má tendenci po malých částech samovolně unikat a to je zdrojem dalšího stresu.

Pokud se vykakání povede samo bez čípků, je to ohromný úspěch a vyžaduje velikou odměnu. Osvědčilo se mít jako velkou odměnu doma košík s překvapeními – malými hračkami, nemusí to být nic drahého, pěkně zabalenými do papíru, aby nebylo předem vědět, co to je. Z košíku si pak dcerka jednu zabalenou hračku vybere. Děti zbožňují taková překvápka.

Neúspěch však netrestejte, zbytečně byste dcerku stresovali. Pokud se vykakání nezdařilo, sáhněte po glycerinovém čípku, i když to je s velkým bojem a křikem. A po úspěchu dcerka dostane odměnu menší – například bonbon nebo sušené ovoce. Je potřeba, aby si tělo opět zvyklo na pravidelné vyprazdňování.

Také je možné se na nějaký čas vrátit k plenkám. Pokud potřebuje ke kakání pohyb (některým dětem vyhovuje například skákání), na sezení na záchodě netrvejte a přejděte k němu až po zafixování pravidelného vyměšování. Odměnu pak dítě dostane, když si řekne o plenku, vykaká se do ní a po potřebě nahlásí, že „je hotovo“.

Helena Schejbalová, klinická psycholožka z centra Modré dveře

