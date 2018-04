Dcera La Manche zvládla. Já jsem na to hubená, říká Lenka Štěrbová

Víte, kolik vaše rodina vlastní dohromady plavek?

To se těžko počítá, ale máme jich opravdu hodně. Dcery Lenka a Michaela mají každá několik plavek na tréninky, které střídají. Další potom mají na závody, to jsou speciální plavky s delší nohavičkou. Další kusy vlastním já, nejmladší syn i manžel. Rozhodně jich máme víc, než je obvyklé.

Máte na plavecké vybavení nějakého sponzora nebo všechno nakupujete sami?



vizitka - Lenka Štěrbová se narodila 15.8.1972 v Pardubicích. - V roce 1989 se poprvé stala mistryní republiky v dálkovém plavání (na 20 kilometrů). Titul potom zopakovala ještě třikrát, naposledy v roce 2008. Žádné jiné plavkyni se nepodařilo znovu zvítězit po tak dlouhé době. - V roce 2009 předávala pohár své dceři, která ji na trůně českého dálkového plavání nahradila. - Lenka Štěrbová se účastnila také mistrovství světa v dálkovém plavání v roce 1991 v Itálii. - Je vdaná a má tři děti - dvě dcery a syna.

Sponzora nemáme, všechno je na nás. Plavky, které děti nosí na tréninky, nejsou nejdražší, stojí pár stovek. Třeba ty, ve kterých Lenka přeplavala La Manche, jsem koupila ve slevě v obchoďáku. Líbily se mi, vyzkoušela jsem si je a podle toho odhadla, že dceři budou. Zkusila si je, několikrát v nich trénovala a nakonec v nich plavala. Ale měla jsem pocit, že hlavně kvůli mně. Problém je ale s plavkami na závody. Stojí skoro sedm tisíc jedny a vydrží jen několik závodů.

Všechny vaše děti vrcholově sportují, máte vůbec čas na rodinná setkání nebo dovolenou?

To se u nás moc nenosí, není čas. Dovolenou trávíme na chalupě na Seči, kde děti trénují na přehradě. Odpočinkovou dovolenou neznám. Podobné je to i s různými oslavami. Vyřešili jsme to tím, že máme vlastně dvoje Vánoce. Jedny klasicky v prosinci a druhé v létě. Tam se sejde víc narozenin najednou a tak je slavíme společně. Samotný den narozenin si spíš symbolicky popřejeme. Neslavíme ani výročí svatby.

Vdávala jste se hodně mladá. Nelitujete toho dnes?

S manželem Michalem jsem se seznámila v plaveckém oddíle, když mi bylo čtrnáct let. Od mých patnácti let jsme spolu začali chodit. Byl výrazně starší a dominantní. Vlastně mě schoval pod svá ochranná křídla. Můj otec od rodiny odešel a v Michalovi jsem našla oporu. S manželem jsem už přes dvacet let. Vdávala jsem se v devatenácti a nelituji toho. Kdyby mi ale jedna z dcer v osmnácti řekla, že se chce vdávat, nedovolila bych to.

Jak vypadá takový normální den u Štěrbů? Mají vaše děti tréninky každý den?

Teď, když v Pardubicích zavřeli bazén, musíme dojíždět do Chrudimi. Což znamená, že vstáváme v pět hodin ráno a vezeme Lenku do Chrudimi. Potom musíme odvézt do školy Lenku i její mladší sourozence. Po škole děti dorazí do domu v Pardubicích, kde máme kanceláře. Během odpoledne děti rozvážíme na různé tréninky. Okolo sedmé obvykle vyrážíme domů, do Veské, která je asi deset kilometrů od Pardubic. Dřív jsme měli volnou neděli, ale teď budeme dojíždět na tréninky do Hradce Králové. To znamená vstávání v půl šesté ráno. Ale zvykli jsme si a nevadí nám to.

Stíháte vůbec zajít nakoupit, vybrat oblečení nebo ke kadeřníkovi?

Vybírat oblečení s holkami nechodím, mají svůj vkus a vybírají si samy. Mladší dcera navíc nakupování z duše nesnáší. Největším nákupčím je syn. Dokáže mě v obchodech úplně zničit. A kadeřník? Toho jsem vypustila úplně. Koupila jsem si strojek a stříhám celou rodinu. Baví mě to, vždycky jsem chtěla být kadeřnicí. A navíc ušetříme čas. A klasické nákupy potravin stíhám při práci. Jedu někam něco vyřídit, tak se po cestě stavím na nákup.

Váš manžel vás léta trénoval a pod jeho vedením jste dosáhla svých největších úspěchů. Chtěl, abyste zkusila přeplavat kanál La Manche?

Michal mě trénoval hned od začátku. Vyhrála jsem několikrát mistrovství republiky, byla jsem na mistrovství světa. Ale na Kanál nemám dobrou postavu. Vždycky jsem byla hodně štíhlá a neměla moc svalové hmoty ani tuku. Tuk je přitom na takto dlouhou trať potřeba. Takže jsme o tom několikrát mluvili, ale vždycky z toho sešlo.