Dbejte na svěžest a dokonalou barvu vlasů

Ať už se vám to líbí nebo ne, vlasy jsou naší vizitkou. Proto je přímo nutné o ně pravidelně pečovat.

Ať už máte vlasy krátké nebo dlouhé, základem je kvalitní barva a dokonalý střih. I když totiž máte nádherné dlouhé kadeře, pokud jsou jejich konce roztřepené, žádný kadeřnický mág vás nepochválí.

A stejné je to i s barvou. Je jasné, že nemůžete barvit vlasy každých 14 dní, ale několika centimetrové odrosty opravdu nevypadají zrovna šik. Na odrostlých částech se vlasy většinou více mastí a i když se obléknete do nejdražší róby, celkový efekt je narušen.

Základem krásného účesu je dobrý výběr barvy. Barvu která je vám šitá přímo na míru poznáte pomocí barevné typologie. Každého člověka lze totiž podle přirozené barvy vlasů, očí a pleti zařadit do jedné za čtyř barevných skupin, které jsou nazvány podle ročních období.



Jarní typ - má bledou pokožku, hnědé nebo modré oči a světle hnědé nebo blond vlasy. Tento světlý typ by neměl experimentovat s „křiklavými“ barvami vlasů, ale pokud touží po radikální změně, osvědčené jsou melíry v červené, oranžové nebo hnědé barvě.



Letní typ – se vyznačuje až průsvitně bledou pletí, oči jsou modré, zelenohnědé, šedé nebo hnědé a vlasy středně hnědé nebo popelavé. Letní typ může své vlasy rozzářit výrazným melírem, nebo zrzavou barvou. Nehodí se moc tmavé odstíny, které působí v kombinaci s hodně světlou pokožkou příliš „nezdravě“.



Podzimní typ – má pokožku „béžovou“ nebo v barvě slonové kosti, oči jsou převážně tmavohnědé a vlasy poměrně výrazné – hnědé do rezavá, měděné. Při změně barvy vlasů se doporučuje výrazná zrzavá, hodně tmavě hnědá a dokonce i červená. Naopak se nedoporučuje barvení do světlých odstínů.



Zimní typ – se může pochlubit olivovou nebo růžovou pokožkou, modrýma, hnědýma nebo zelenýma očima a vlasy bývají černé až modročerné. Pokud jste zimní typ, můžete si dovolit experimentovat snad s každou barvou na vlasy, jen zapomeňte na blond a platinovou.



Tak dámy, barvy máme vyřešené, ale co péče? Nezapomeňte zvolit šampón, který nevymývá barvu, naopak dodává jí lesk! Pokud máte barvené vlasy a ještě problémy s lupy je pro vás přímo ideální skvělá novinka od Head&Shoulders, šampón Lasting Color. Ten totiž efektivně bojuje proti lupům a zároveň pomáhá udržet vaše barvené vlasy zářivé!