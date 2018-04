Dcera Davida Hasselhoffa se stala tváří značky pro plnoštíhlé

Dcera hvězdy seriálu Pobřežní hlídka Davida Hasselhoffa na sebe v rámci propagace značky oblékla 18 modelů. Jednotlivé kousky oblečení začínají na ceně v přepočtu zhruba 2 tisíce korun a jsou tak podle Hayley dostupné všem ženám. Proto také do spolupráce se značkou šla.



„Jsem vždy ráda, když se pro plnoštíhlé ženy vyrábějí stejně kvalitní a designové kousky oblečení jako pro hubené holky. I silnější ženy se mohou oblékat elegantně a být šik a jejich šatník nemusí vypadat jako kolekce různobarevných pytlů od brambor,“ sdělila Hayley, která si v minulosti ve škole kvůli své plnoštíhlosti zažívala muka.



„Dívky si mě dobíraly. Byla jsem obklopena všemi těmi dokonalými kráskami ze střední, s dokonalým tělem. Když jsem třeba koukala na Pobřežní hlídku, ve které hrál táta, a byly tam hubené a krásné holky, nikdy mě nenapadlo nějak se kvůli tomu za svoje tělo stydět. Všechno to přišlo až ve škole,“ svěřila se.

Její rodina jí prý vždy byla velkou oporou a nikdy jí nediktovala, že má zhubnout. Hayley navíc prý pravidelně cvičí a myslí si, že má tloušťku danou geneticky a hubená modelka z ní nikdy nebude. Ve svém těle se cítí skvěle a nechce se ani vzdávat lásky k jídlu.

„Když jsem byla malá, chodila jsem na plavání. Dokonce jsem chodila i do plaveckého kurzu. Bohužel jsem se tam ale necítila dobře. Holky vedle mě se do mě navážely, protože jsem začala zhruba v osmi letech nosit podprsenku,“ pokračovala ve své zpovědi pro You magazine Hayley. Všem by tak chtěla vzkázat, že není nic špatného na tom mít pár kilo navíc.