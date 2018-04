Dárky z lásky nejen na Valentýna

Pro ni

Květina vám připadá fádní a chcete, aby přítelkyně nebo manželka dostala něco, co vydrží? Pak zkuste třeba parfém. Některé mají slovo "láska" přímo v názvu...

Tip: My Amor od Cacharel nebo Wish of Love od Avon.

Pro "mlsalky" se hodí výběrové belgické pralinky, které se prodávají i v romantických retro baleních. Zaexperimentovat můžete také pugétem s čokoládou (k dostání v některých květinářstvích).

Prakticky založené ženy zase ocení, když je obdarujete stylovou valentýnskou kosmetikou.

Tip: valentýnský krém na ruce od Oriflame nebo sprchový gel Romantic Kiss od Avon

Parádnice zaplesají nad štrasovou klíčenkou.

Pro něj

Parfémem nic nezkazíte. Naopak, kdykoli se pak navoní, vzpomenete si na to, jak jste spolu strávili Valentýna.

I muži mají své dny, které si určitě rádi zpestří kvalitními čokoládovými bonbóny nebo dobrým likérem.