Dárky pro seniory aneb co dát babičce a dědečkovi pod stromeček

Nejčastější stereotyp, který se mezi lidmi šíří, tvrdí, že starší lidé už nic nepotřebují. Všechno viděli, slyšeli, zažili a teď už jim nezbývá nic jiného než si doma sednout na kanape a sledovat televizi. A k tomu se přece ty nové papuče skvěle hodí... Jenže tak tomu pokaždé není.

Samozřejmě, najde se řada lidí, kteří nic jiného nechtějí. Odmítají se učit něco nového a aktivní životní styl je pro ně čímsi nechtěným. Často však právě ve stáří začnou lidé hledat nové aktivity, kterým by se mohli věnovat. Sportují, vzdělávají se, nacházejí v sobě umělecký talent. Pokud jim to tedy dovolí jejich pohyblivost. I to ovšem lze vyřešit.

"Moje maminka se nemohla moc dobře pohybovat, tak jsme zakoupili v létě skútr a ona začala prakticky nový život," doplňuje ředitelka pražského Gerontologického centra Iva Holmerová.

Zkuste internet, najdete přátele

Ve stáří je pro lidi velmi důležitý pocit bezpečí a vztahy s ostatními. Samota způsobuje deprese, nemožnost komunikace likviduje mozkové funkce takovou rychlostí, že příbuzní ani nestihnou mnohdy zareagovat.

"Vůbec bych nepodceňovala moderní technologie. Například Skype - díky němu nemusí staří lidé utrácet tisíce za telefony, ale mohou spolu pohodlně komunikovat celé hodiny denně přes internet," uvádí Holmerová.

Někomu se sice může zdát, že zrovna jeho rodiče či prarodiče pro takové "vymoženosti" nejsou. Avšak pokud jim věnuje čas a energii na vysvětlování, zanedlouho je nepůjde od počítačové klávesnice odtrhnout. Existují totiž internetové chaty, kde si v rámci skupin mohou senioři povídat o čemkoliv.

Stejně tak mohou přes internet studovat, dělat si různé kurzy, dozvídat se o aktivitách ve svém okolí a hledat si kamarády či životní partnery.

Předplatné na internet, sluchátka s mikrofonem na Skype či webkamera, která umožní také vizuální kontakt, patří mezi ty dárky, které se pod vánočním stromečkem objevují stále častěji.

Roste zájem o jazykové kurzy

"Senioři jsou dnes mnohem aktivnější, než byli. Mají stejné potřeby jako lidé mladší a sami se mnohdy divíme, co všechno je zajímá. Nyní například rapidně roste zájem o jazykové a pohybové kurzy," popisuje Bronislava Hilliová, ředitelka pražského kulturně-vzdělávacího centra Elpida, o co její klienti mají zájem.

Sdružení se zaměřuje právě na kurzy pro seniory. Vedle oblíbených počítačových lekcí jejich záliby sahají i do dalších oborů. Kromě zmíněných pohybových a jazykových kurzů to jsou také kurzy fotografické či trénink paměti. Nebývalý zájem projevují také o besedy na témata, která zdánlivě lidem v pokročilejším věku příliš nesedí.

"Měli jsme úplně plno, když jsme dělali besedu o iPodech. Přišel pán z Applu, přinesl jich s sebou dvacet a půjčoval je lidem do ruky. Mohli si s nimi pohrát a podívat se, co vlastně umějí. Besedu budeme ještě opakovat, protože se zdaleka nedostalo na všechny," pokračuje Hilliová.

Sdružení je moderní a nabízí seniorům příjemné zázemí, které má daleko do center, jež svým vzhledem připomínají spíše sociální pracoviště. Podobné aktivity nabízejí seniorům také sdružení Remedium či Život 90. Obdobná centra, i když ne s tak širokou nabídkou, najdete také v menších městech. Často se ale zaměřují spíše jen na počítačové kurzy.

O tom, že aktivních seniorů je stále více, svědčí i nebývalý zájem o kurzy na univerzitách třetího věku. V souvislosti s tím je navyšována také kapacita kurzů i nabídka.

Univerzity třetího věku však nejsou schopny poptávku uspokojit. Lidí v důchodovém věku chce studovat několikanásobně více, než je dostupných míst. Jen minulý rok bylo na Univerzitě Karlově otevřeno 65 kurzů, do nichž se přihlásilo přes 4 700 lidí.

Do "školních" lavic nejčastěji usedá senior ve věku 65 let, z osmdesáti procent ženy se středoškolským vzděláním.

Nejčastější přání? Kniha a krokoměr

Zeptali jsme se sto dvaceti seniorů na to, co by k Vánocům ocenili. Oslovili jsme ty, kteří navštěvují kulturně-vzdělávací centra, dále obyvatele domovů pro seniory a také ty, kteří bydlí sami v bytech.

Výsledky byly podobné. Nejčastěji totiž starší lidé žádají knihu nebo přístroj, který bude hlídat jejich zdraví či měřit sportovní aktivitu. Vedle glukometru či tlakoměru to byl krokoměr, který ukáže také spálené kalorie.

Lidé, kteří navštěvují vzdělávací centra, často chtěli předplatné na nějaký kurz či lístky do divadla. Ti ostatní zase preferovali spíše praktické dárky, třeba masážní vaničku na nohy nebo ledvinové pásy. Celkově ale vyšla nejlépe kniha, a to v Praze, v menších městech, v domovech pro seniory i v kulturních centrech.