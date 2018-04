Dárky pro muže, které se jim určitě budou líbit

Ženy velebí muže, kteří mají koníčka. Kupovat pro ně vánoční dárky je hračka až zívačka. Přesně ten koníček, na který celý rok nadáváte, se před svátky stane požehnáním, protože není nic horšího, než vybírat dárek pro chlapa, kterého vlastně nic nebaví. Ale ani tam není třeba házet flintu do žita (mimochodem – lesnické prodejny s flintami, noži a všelijakými loveckými serepetičkami jsou taky pokladnicí dárků).

Co potěší každého

Ve stavu nouze těsně před Vánocemi, a pokud se vám ani v tomhle článku nebude vůbec nic líbit, se můžete uchýlit k zaručeným jistotám: oblíbený alkohol, dobrodružné nebo cestovatelské knihy, DVD s dobrou detektivkou, košík s kvalitními uzeninami a sýry, pánská kosmetika, houbařský nožík s atlasem hub, elegantní placatka, kožený diář na příští rok. Pravda, žádný festival imaginace to není, ale pokud muž nemá žádné zájmy a koníčky, pak si na podobné dary-nedary bude muset zvyknout.

Aby se mu doma líbilo

Vychytávky a radosti

1. Pro skryté i zjevné hračičky nakupte dárky s vtipem. Bude-li jejich vedlejším efektem domácí pohoda, pak není co řešit.

2. Sem patří prkénka na sýry i se speciálními noži. Stojany na víno. Nebo taky putovací kobereček na golf.

3. Jestli má váš muž doma kancelář, můžete se vyřádit na futuristických kancelářských potřebách.

4. Některé dárky spadající do této kategorie jsou přímo určené do ložnice. A jsou tak trochu i pro vás.

Popelník na doutníky

Aby zase psal dopisy

Když není kam spěchat

1. Éra psaní dopisů a lístků je asi pryč, ale SMSky nepřevážete mašlí a nebudete ukazovat vnukům a vnučkám.

2. Muži, který to ocení, věnujte krásné plnicí pero nebo elegantní sadu dopisních papírů s obálkami. Nejde o cenu, ale o účinek.

3. Tipy na obchody s krásnými psacími potřebami slavných značek: www.montblanc.cz, www.luxusni-pera.cz

Pero z limitované edice Thomas Mann

Aby chodil včas

Hodinky jako šperk

1. Darovat hodinky není levná záležitost, ale investice do kvality se vyplatí, jinak budete za rok shánět nové.

2. Sportovní hodinky mají na sobě tolik přídatných funkcí, že nahradí pomalu i počítač a GPS. Tipy: značky Timex, Garmin, Suunto.

3. Pro milovníky designu je na trhu dost hodinek, které si hrají s fantazií. Novinkou na tomto poli je třeba chronometr Botta Design UNO24. Nebo plastové kobry.

Plastové hodinky

Aby se líbil vám i sobě

Pro Pana Elegána

1. Módní doplňky: kravata, manžetové knoflíčky, spona na kravatu, pouzdro na vizitky, kapesníky s monogramem.. To všechno jsou dárky, kterými potěšíte své blízké, ale i vzdálenější muže. Hodí se i pro ty, ke kterým nemáte tak blízký vztah, a přesto je nutné je obdarovat.

2. Parfém nebo kosmetiku pořiďte muži, jehož vkus znáte a víte, co mu voní a co vyhovuje jeho pleti.

3. Pouze pro blízké: nejen ženy mají své hezké spodní prádlo. Vypravte se do oddělení pro pány a budete koukat!

Manžetové knoflíčky

Aby mohl odolávat živlům

Ve městě jako na Sibiři

1. Všechny dárky připomínající mužům jejich funkci lovce a ochránce mají velký úspěch.

2. Obchody s outdoorovou módou a potřebami (třeba Hudysport) jsou zlatou studnicí darů. Od ponožek po čepice.

3. Skutečným dobrodruhům, kteří někdy opravdu vystrčí nos do nepohody, se vyplatí pořídit dar až po konzultaci. Spoustu toho mají a vy o tom třeba ani nevíte :-)

4. Tipy z internetu: www.rockpoint.cz, www.svetoutdooru.cz, www.humi.cz

Meteostanice pro dobrodruhy

Aby trefil domů

Klíčová orientace

1. Myslíte, že buzolu nebo kompas by neocenil? Jen to zkuste a uvidíte, jak bude až do jara zjišťovat azimut úplně všeho.

2. Mapy všeho druhu jsou ideálním dárkem. Voní dálkami.

3. Předplatné cestovatelského časopisu potěší i gaučomila. A třeba ho i inspiruje k opuštění gauče.

4. A pro zbloudilé: baterky, cestovní lampičky, svítilny-čelovky.