Dárky od Dědy Mráze - čím dražší, tím lepší

Tradiční kožichy, ozdoby z drahých kovů a kamenů od světových výrobců, kabelky z krokodýlí kůže lemované zlatem, kozačky z hadí kůže se stříbrnými podpatky, zapalovače z platiny a peněženky, či diáře potažené jehněčí kůží jsou podle moskevských obchodníků velmi žádanými vánočními dárky.

Také několik předních producentů hodinek uspořádalo v Moskvě těsně před svátky prezentace svých nejmodernějších výrobků. Ceny ve výši několika tisíc dolarů za kus ruské zákazníky neuvádějí do rozpaků. Některé exkluzivní výrobky byly vyprodány již na výstavách.

Ruští psychologové lidem doporučují, aby před koncem tisíciletí nezanedbávali sebe, ani své blízké. "Objednejte se k drahému kadeřníkovi. Kupte si punčocháče za 500 rublů - to je asi sedm set korun. Udělejte to jednou za sto let," vybízela kandidátka věd své spoluobčany v pořadu státní televize. Drahý a hodnotný dárek uspokojí podle ní i ty, kteří budou muset trávit konec tisíciletí o samotě.



Děti například chtějí být na billboardu

Ani požadavky ruských dětí nesvědčí o bídě ruské společnosti. Za předměty, které by chtěly vidět pod stromečkem, označují mobilní telefony s napojením na počítač, bazény, televize s plochou obrazovkou, domečky pro panenky Barbie, věže s karaoke, kombinézy s kolečkovými bruslemi, či umístění své fotografie na billboardu. Rodiče jsou mnohdy odhodláni jim tato přání splnit.

Z dopisů Dědovi Mrázovi, které píší, je cítit smutek. Zatímco nemajetní Rusové píší dědovi o byt, letadlo, milion dolarů, či třeba válenky, děti bohatých rodičů si mnohdy přejí jen dobré vztahy v rodině, soulad a pohodu. "Milý Dědo Mrázi, rodiče mne rozmazlují a mám všechno, na co si vzpomenu. Věřím, že jen ty děláš kouzla. Nenos mi žádné dárky. Zařiď, aby se naši nehádali," uvedla ve svém poselství Dědovi Mrázovi 16letá Lena.

Moskva před koncem druhého tisíciletí působí blahobytným dojmem. Výlohy obchodů i barevné přílohy novin jsou zcela z jiného světa než promrzlí obyvatelé Přímořského kraje, nebo čečenští uprchlíci v ingušských táborech. Ministr práce a sociálního rozvoje Alexandr Počinok pořádá přednovoroční večírky za 170 tisíc rublů. To je asi 6000 dolarů. V Kremlu se při oslavách strany Jednota podává jeseter a kaviár.

"Čím draží, tím lepší," hlásají přednovoroční nákupní reklamy. Klamnému dojmu blahobytu v závěru roku však miliony Rusů nepodlehnou, ačkoli si to podle všeho přejí.