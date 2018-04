Dárky na poslední chvíli: univerzální tipy, které šetří čas a uspějí

Opravdu poslední chvíle pro nákup dárků je pro některé odvážlivce Štědrý den ráno. Poctivci, kteří mají nakoupeno a zabaleno už pár týdnů, pak mohou jen závistivě přihlížet, jak díky nonstop otevřeným obchodům a balicím službám chaotici sklízejí pod stromečkem stejný úspěch jako oni.

Ať už jste se mezi nákupčími "last minute" ocitli z přesvědčení, nebo prostě z nedostatku času, mohly by se vám hodit tipy na rychlé dárky s nápadem.

Knihy neknihy

Vlastní-li člověk, pro kterého vymýšlíte dárek, elektronickou čtečku knih, máte vyhráno. Přes internet (www. kosmas.cz, www.palmknihy.cz nebo sekce e-knihy na stránkách běžných nakladatelství) si vyberete, zaplatíte a stáhnete knihu jako dárek v řádu minut. Musíte ale nejdřív vyzvědět, jakou značku čtečky váš blízký má a v jakém formátu si knihy stahuje. Dárek se mu buď objeví přímo ve čtečce, nebo si ho stáhnete vy a darujete na flashcard.

Podobně rychlý dárek pořídíte hudebnímu fanouškovi, který vlastní MP3 přehrávač. Podívejte se třeba na midimusic.cz nebo www.i-legalne.cz

Chraňte papír

Osobně se k stažené hudbě ani elektronickým knihám nepřikláním, takže když jsem si odbyla jejich zmínění, doporučuji vám uložit pod stromeček spíš lístek na živý koncert, papírovou knihu nebo předplatné novin či časopisů. U té poslední kategorie si trochu připadám jako veselý kříženeček z pořadu Marty Kubišové, hledící nyvě do kamery: "A chcete mě?" Když si odmyslíte, že si tímto tipem my novináři chráníme práci, uznejte, že darováním předplatného uděláte radost na celý rok. Podrobnosti třeba na stránce epaper.mfdnes.cz.

Darované štěstí

Na každé poště, u každé benzinové pumpy a v trafikách se prodávají desítky losů. V hezké obálce je z toho dárek s prvkem napětí. Jen se dopředu připravte na možnost, že obdarovaný vyhraje první cenu, abyste pod stromečkem nepředvedli scénku Já vůl, že jsem si ten los nenechal.

Ale co si budeme nalhávat, pravděpodobnost výhry není velká, u tohoto dárku vyhrávají představy nad skutečným ziskem. Když navíc koupíte losy nějaké dobročinné loterie, uděláte dárkem dvojnásobnou radost.

Poukázka na cokoliv

Dárkové certifikáty, které můžete umístit pod stromeček, prodává každý větší obchod, dobré restaurace a samozřejmě zážitkové agentury. Jestli víte, po čem vaši blízcí touží, pak vám zakoupení certifikátu zabere jen chvíli a ušetříte za balicí papír. Oděvní firmy navíc dávkují dárkové karty podle ceny, takže třeba u C&A nebo v IKEA si můžete vybrat, jak drahou radost svým drahým uděláte.

Předplacenou kartu na své služby nabízí i řetězec světových kaváren Starbucks. Zaplatíte dvě nebo čtyři sta a darujete třeba mamince kávové potěšení na týdny až měsíce.

Osobní favoriti

Vyzpovídat několik last minute nakupovačů nebyl žádný problém. Mají totiž spoustu času a rádi si popovídají (samozřejmě anonymně - rodiny většinou jejich špinavé triky nikdy neodhalí). Zatímco ostatní stojí fronty v obchodech, oni se ještě nezačali ani rozcvičovat. Například kamarád-prodejce aut: "Pár dnů před svátky jdu do koupelny, na papírek opíšu názvy tří čtyř kelímků a lahviček, které tam najdu, a koupím to manželce. Když se trefím, má radost. Když jsem jednou omylem koupil žíravinu na čištění kachliček, napravil jsem to v následujícím týdnu pozváním na večeři."

I když ženy většinou nakupují dárky s předstihem, i mezi nimi se najdou salámistky, které vydrží s nervy i po dvacátém prosinci. "V práci poslouchám, jak kolegyně vyrážejí na další a další nákupní akce," vrtí hlavou jedna moje známá. "Já si počkám, co se jim podaří ulovit nejlepšího, pak si od nich vezmu tipy a nakoupím za dva dny před Štědrým večerem. Stejně je to většinou z pěti obchodů, které leží kousek od sebe v nákupním centru."

Pravda, hodně z pobíhání při shánění dárků je zbytečný pohyb. "Já už léta chodím těsně před svátky do trojlístku knihkupectví, parfumerie, vinotéka. Ještě se mi nestalo, abych neměl za dvě hodiny dárky pro komplet příbuzné i kamarády," chlubí se mladý manažer. Letos mu do portfolia ovšem přibyl malý syn a to mu přeju. V hračkářství taková idylka nevládne.

Na závěr, ale vůbec ne jako tip, bych zmínila ještě pár obezliček a ošklivých triků, které pozdní nakupovači nasazují, když jim všechno selže a oni zůstanou 24. prosince bez dárku. Jeden se mi například přiznal, že kdysi v nouzi předstíral krádež tašky plné darů ve vlaku. Doma z toho ale byl takový smutek a jemu tak trapno, že za rok měl nadílku pořízenou koncem listopadu.

Dávná spolužačka v dávné minulosti zase předstírala, že dárky zapomněla na koleji, o svátcích "nenápadně" vyzpovídala maminku i sestru a dárky koupila a dovezla v lednu. Radost z toho taky neměla moc velkou, takže se pak rychle polepšila.

Poslední únik pochází z vtipu, který možná znáte. Víte, jak pořídit nejrychlejší a nejlevnější nadílku? Vyjděte před dům, vystřelte a oznamte rodině, že Ježíšek spáchal sebevraždu.