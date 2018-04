Dárky, které zaručeně fungují!

Dárek nemusí ohromit, měl by hlavně potěšit. Investice peněžní v tom zdaleka nehraje takovou roli jako investice citová. Dát si čas a práci přijít na to, co by druhého potěšilo, po čem asi tak touží, co ho baví, co mu chutná, co mu voní... To je vlastně nejdůležitější součást každého balíčku, který skončí 24. prosince večer pod vánočním stromečkem.

Ono se to ale lehko povídá. Jestli jste právě v časové i inspirační tísni, třeba vám v hledání vhodného dárku podáme pomocnou ruku.

Jsou lidé, kteří se obdarovávají snadno. Kutilové, kteří celý život jen obohacují svou sbírku nářadí, nadšení kuchaři nebo nadšené zahrádkářky, které potěší cokoliv, co se týká jejich hobby. Ale sehnat něco vhodného pro maminku, která tvrdí, že nic nepotřebuje, nebo kamarádku, která si všechno, po čem touží, může koupit sama, to je ten pravý ořech - přímo kokosový.

Naštěstí existují dárky téměř univerzální: parfémy, knihy, hračky, doplňky do bytu, módní doplňky a dobré jídlo a pití. To by bylo, abyste si na následujících stránkách nevybrali nebo se alespoň neinspirovali. A když ne, vyberte si aspoň dárek pro sebe. Pro útěchu.

PARFÉMY

Parfémy jsou většinou vánočním dárkem, který kupujete na poslední chvíli. Proto pro vás máme rychlé tipy, jak své milé potěšíte a nezklamete nevhodným výběrem.

Elegantní ženskost dodá Gold Touch od MaxMara, na slavnostní příležitosti se hodí Donna Karan Gold, zatímco vůně Diamonds od Armaniho je čistá a mladistvá.

A mužům nekupujte pantofle a župan. Vyberte jim parfém, a to takový, kterým ho obléknete dle svého vkusu, a proto vám příjemně zavoní. Pro moderního mladého muže se hodí Esprit Connect for Him, elegantní je například Cerruti pour Homme.

Tip

Jeden pro oba aneb unisex parfém. Esprit Connect for US. Voní mandarinkou, fialkami, cedrem a vanilkou.

KNIHY

Pro radost knihu - zní to sice jako otřepaná fráze, ale dárek je to ideální. Výběr je široký, ceny relativně nízké a k tomu dobrodružství navrch...

DEKOR

Kamarádku, tatínka nebo tetičku, kteří s láskou budují domácí pohodlí, potěšíte malým dekorovým doplňkem.

Zkuste třeba mini fotorámečky s krystaly, stylové nástěnné hodiny nebo čistič bot ve tvaru hlemýždě!



MÓDA

Ponožky a kapesníky jsou spíš dárkové horory, ale dobře vybraný módní doplněk udělá radost i parádu.

Výběr je obrovský. Od řetízků s přívěšky, hodinek, šál, náramků až po cestovní zavazadla, trička, rukavice a pásky.

HRAČKY

Potěšit pod stromečkem malé i velké děti není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Co když nechcete darovat jen letošní tržní hit?

Pro nejmenší se hodí třeba počítadlo s dřevěnými kostičkami. Pro větší už třeba mluvicí stojan na tužky s designem Simponových, autíčko Minicooper na dálkové ovládání nebo hrací karty.

NÁPOJE

Láhev kvalitního vína nebo likéru už dávno není jen forma úplatku. Darujete s ní chuť i hezký večer.

Tip

Jakostní víno s přívlastkem Pinot noir, výběr z hroznů, Fernet 8 000 nebo luxusní sprej na kávu s chutí grappy.

DOBROTY

Oblíbenou delikatesou nebo poukázkou do dobré restaurace se trefíte do chuti a vkusu každému.

Tip

Paštika z kachních foie gras, čokoládové pralinky s koňakem Remy Martin nebo dárkové balení marmelády a dózy ve tvaru jahody.