Květinu, kino i 12 černochů. Ženy napovídají, co si přejí k Valentýnu

Často děláme tu chybu, že kolem partnerů kroužíme s náznaky a doufáme, že se dovtípí.

"Narazila jsem ve slevách na super nabídku na víkend pro dva... dnes jsem objevila vážně skvělý parfém..." vykřikujeme nadšeně a jakoby nenápadně napovídáme v domnění, že se milý dovtípí.

Pravda je, že obvykle nedovtípí. Možná vás vůbec neslyšel, protože zrovna přemýšlel o tom, že zapomněl koupit směs do ostřikovače. Dost možná i proto, že se dovtípit ani nechce, neboť romantický víkend ve vířivce je pro něj spíš noční můra než oslava vaší lásky.

Notabene pravda je většinou taková, že on nic vlastně ani slavit nepotřebuje. Je přece pořád s vámi, a že vás miluje, už vám kdysi snad jednou jasně řekl, tak co kolem vztahu pořád dělat nějaké další cavyky?

Jestliže vůbec muž přistoupí na něco tak ryze holčičího, jako je oslava svátku zamilovaných, pak pravděpodobně proto, že nám chce udělat radost. Važte si ho už jen za to a nečekejte žádné originální nápady. Máte-li doma osvícence, který mile překvapí, berte to jako bonus, nikoliv jako standard.

Pokud si něco opravdu přejete, pošlete své lásce odkaz (na web s nabídkou vašeho parfému, do květinářství, kde má vyzvednout objednané květiny, do klenotnictví, kde se staví pro vybraný šperk, na slevový kupon do romantického hotelu...). Oba budete zaručeně spokojeni.

ANKETA: Co byste si přála k Valentýnu?

Lucie, 31 let, podnikatelka: Přála bych si romantický víkend v New Yorku nebo v Paříži.

Linda, 26 let, asistentka: Mám tři varianty, které by mě určitě potěšily: pozvání na večeři do nějaké "nóbl" restaurace, parfém, spodní prádlo.

Ohlasy z Facebooku Lucie: Přála bych si pusu, objímku a malou kytičku, protože přiznejme si, dámy, koho květiny nepotěší, že? A to ani nemusí být Valentýn.

Jana: Chlapa, abych ho měla s kým oslavit.

Paula: Dvanáct černochů a kýbl lubrikantu.

Zuzanka: Aby muž neměl turnaj a mohl být se mnou.

Veronika: Prstýnek.

Michaela: Stačilo by mi nejít jeden den do práce.

Ivana: Klid. A aby přítel překvapil.

Ája: Abych se s přítelkyní usmířila.

Marika: Abychom překonali dálku ČR - Florida a mohli být spolu.

Lucie: Nejsem náročná, stačí mi, když nebudu mít chřipku.

Veronika: Já bych si přála, aby nepotřebovali k lásce nějaké datum, které vzbuzuje hrůzu, že když nic nekoupím, tak nemiluju. To je povrchní.

Laďka: Stříbrnýho motýla na řetízku, co se mi líbí tak dlouho.

Lenka, 38 let, finanční poradkyně: Svátek lásky je pro mě první máj – lásky čas, ale i ten jsem vůbec neslavila. Nerada od druhého něco očekávám. Ale dárky dostávám ráda a vůbec se jim nebráním, a to po celý rok.

Jana 26 let, návrhářka: Většinou to nijak zvlášť neslavíme - ale když už, tak pěkná kytice a romantická večeře určitě nic nezkazí a neurazí. Letos budeme zrovna tou dobou v Paříži, z finančních důvodů tak spíš zajdeme do cukrárny.

Lucie, 33 let, na mateřské dovolené: Přála bych si víkend jen pro nás dva - bez dítěte a bez vaření.

Jolana, 45 let, dětská psycholožka: K Valentýnu bych si přála voucher na romantický pobyt, kde bychom byli s manželem sami bez dětí - wellness, vycházky, víno, romantika… Jenže můj muž je prakticky zaměřený, tak to vidím spíš na něco do domácnosti, maximálně bonboniéru.

Ladislava, 28 let, sales manager: Stačila by mi procházka, večeře nebo kino, velká kytice, tisíce polibků a vášnivá noc. Radost by mi udělal i malý dáreček třeba v podobě CD s mou oblíbenou kapelou.

Nina, 28 let, tisková mluvčí: Podle mě stačí večeře ve dvou a květina.

Petra, 34 let, zdravotní sestra: Květina potěší, sex pobaví.

Zuzka, 50 let, bankovní úřednice: Mě a ostatně ani mého muže Valentýn nijak nebere. Když k nám tenhle zvykl pronikl, už jsme byli ve věku, kdy se moc ovlivnit nenecháme. Nicméně pusou a úsměvem nepohrdnu nikdy.

Klára, 31 let, účetní: K Valentýnu chci vypnutou televizi i počítač, aby se můj Drahý mohl věnovat jen mně.

Andrea, 33 let, grafička: Potěšilo by mě, kdyby mi něco sám vyrobil - jen a jen mně na míru. Klidně by to mohlo být jen přání.

Vanda, 36 let, manažerka: Chtěla bych jeden romantický večer jen pro nás. Večeře, kino, procházka …

Lenka, 33 let, manažerka: Budu ráda, když si vůbec vzpomene, takže nepohrdnu ani obyčejnou květinou.