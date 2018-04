Dárek k Valentýnu pro nekonvenční duše

Shátíte na poslední chvíli dárek k Valentýnu? Máme pro vás zajímavý tip na obchod. Adresát ale musí být dosti nekonvenční, umělecky zaměřený a trochu šílený. Přesně takový je totiž jeden hrozně zvláštní obchod, který se nachází na rohu Jungmannovy a Charvátovy ulice, a vlastně to ani není tak moc obchod jako spíš galerie. Společným jmenovatelem exponátů, které si zároveň můžete koupit, je to, že všechna stanovená a dodržovaná pravidla staví na hlavu. Ten obchod se jmenuje Beauty Free Shop. Prodávají tam třeba hodiny, které mají čtrnáct hodin, takže díky nim máte šestidenní týden. Nebo toaletní papír, na kterém jsou scény z apokalypsy. Limitovanou sérii diářů na rok 2008 nebo zdobný věšák, který je sestavený z několika svastik. A tak podobně. Je to prostě divné a vy si tam připadáte trochu divně, ale tak nějak dobře divně a místy je to i legrace. Teď nevím, jestli mi úplně rozumíte, asi bude nejlepší, když se tam při svých toulkách po Praze zastavíte sami. Snad vám napoví, když zjistíte, že na artiklech se podíleli známí čeští avantgardní umělci, jako je třeba Krištof Kintera, David Černý nebo Veronika Drahotová. Hodně se také dozvíte na internetové adrese www.easternalliance.org.