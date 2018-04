Neplodných párů přibývá, ale dárců spermií je málo, tvrdí lékaři

Zatímco běžnému pacientovi postačí ke splnění normy při vyšetření spermiogramu koncentrace 15 milionů spermií na 1 mililitr, jako dárce by neuspěl muž ani s 20 miliony. Při stále se zhoršující kvalitě spermií u mužské populace to pak může být problém.

Umělé oplodnění Počet započatých cyklů asistované reprodukce se podle nejnovějších údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR v Česku stále zvyšuje. V roce 2013 bylo u Češek zahájeno více než 21 tisíc cyklů, což je o 17 % více, než tomu bylo v roce 2011.

„Ve spermiogramu dárců se sledují všechny základní parametry standardního spermiogramu. Tedy objem, konzistence, zkapalnění a pH ejakulátu, koncentrace spermií, pohyblivost a jejich morfologie. Významné pro zařazení dárce jsou především koncentrace spermií v ejakulátu, celková aktivita a morfologie spermií,“ vysvětluje vedoucí lékař Centra asistované reprodukce CAR 01 v Brně Pavel Ventruba.

Lékaři testují dárce spermatu také například na závažnější genetická onemocnění či na pohlavně přenosné choroby. V jejich osobní a rodinné anamnéze by neměli mít psychiatrická onemocnění, měli by být nekuřáci, bez drogové závislosti. Vyhovovat by měli také věkem.

„Dárcem spermatu musí být zdravý muž ve věku do čtyřiceti let, který má normální hodnoty spermiogramu a genetické vyšetření s normálním souborem všech chromozomů v jádře buňky (karyotypem). Zároveň to musí být muž s negativními výsledky testů na sexuálně přenosné choroby, tedy HIV 1 a 2, syfilis, žloutenku typu B a C a Chlamydii trachomatis,“ upřesňuje ředitel pražského Ústavu pro Péči o Matku a Dítě Jaroslav Feyereisl.

Kvalitu spermií lze ovlivnit životosprávou

„Počet Čechů, kteří se rozhodují pro dárcovství spermatu, již určitou dobu stagnuje, ale protože poptávka po nich se naopak stále zvyšuje, je jich málo,“ potvrzuje trend také gynekolog a sexuolog Pavel Turčan.

Podle něj si však muži kvalitu spermií mohou do jisté míry zlepšit sami. „Pokud se muž rozhodne stát dárcem, určitě by měl upravit životosprávu. Začít se hýbat, nekouřit, omezit alkohol a nadmíru kofeinu. Také by měl alespoň dočasně omezit saunování a přehřívání varlat, třeba prací s notebookem na klíně. Do jídelníčku pak doporučuji zařadit vhodné potraviny a doplňky s mateří kašičkou a antioxidanty typu Fertilan či přípravky s obsahem inositolu,“ radí Turčan.