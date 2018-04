Dara Rolins: Svátek zamilovaných slavím každý měsíc

„Nelpím na tomto svátku, a proto jsou jakékoliv projevy ode mě i ke mně spíš spontánní. Tento rok ale nezapomenu, uvařím Matějovi nějakou dobrotu, ale když od něj nedostanu kytku, fakt se mě to nedotkne. My totiž slavíme každý měsíc výročí našeho setkání a to je pro mě ten opravdový svátek lásky,“ prozrazuje zpěvačka.

Josef Vojtek

Zpěvák

Před dvěma měsíci oslavil Josef Vojtek fakt, že bude potřetí tátou. Z prvního manželství má dvacetiletého syna Josefa a z partnerství se Sabinou Laurinovou dceru Valentýnu. Další dítě čeká s manželkou Libuškou. „Já a Libuška žijeme láskou každodenní, tudíž pro nás není tento jediný den v roce vyhrazený pro zamilované ničím výjimečný. Partnerky jistě ocení, když si na ně vzpomeneme s nějakou drobností víckrát do roka. I když pro mne platí dvě výjimky. Dcera Valentýnka má v tento den svátek a moje sestra Jana má na Valentýna narozeniny,“ říká Vojtek.

Lucie Benešová

Herečka

Mezi starostí o syny a natáčením třetí řady seriálu Horákovi by prý málem valentýnský svátek ani nezaznamenala. Stejně je na tom i její manžel Tomáš Matonoha, který hraje, moderuje pořad Udělám cokoli a pomáhá s hlídáním kluků. Když si na svátek zamilovaných vzpomene, bude jeho žena ráda. Za klíčové to však nepovažuje. „Moc to neprožívám. Starší syn Lucián mi dává dárky na den maminek a se Štěpou teď užívám spoustu legrace. Běhá, napodobuje nás a plácá pátý přes devátý. Nabíjí mě plánování léta, kdy budeme mít volno a užijeme si to celá rodina,“ těší se Benešová.