Dara Rolins očima své sestry Jany

Jaké vlastnosti si na ní nejvíc vážím?

... navážu na předešlou odpověď. Je velmi upřímná a otevřená. Má velké srdce, rozdala by všechno, jen aby udělala šťastnými lidi kolem sebe.

Kdy jsme se spolu naposledy zasmály?

Naposledy to bylo na křtu jejího nového CD. Opravdu nás pobavil kmotr Petr Čtvrtníček a jeho „kolega Zdeněk“. Také se nám občas stane, že si pozdě večer zavoláme a rozebereme, co vtipného právě bylo v televizi. Třeba film Přeber si to nebo Hollywood v koncích - to nás rozesměje až k slzám.

Co by měla na sobě změnit?

Jako starší sestra se dvěma dětmi jí často připomínám, že by měla víc spát a odpočívat, pomaleji jezdit autem nebo také víc jíst… Ale stejně si to udělá podle sebe. Je už velká a má svou hlavu - ostatně jako vždy.

V čem se zásadně neshodneme?

Nepamatuji si, že bychom se někdy nějak zásadně neshodly. Opravdu ne. Asi proto, že jsme si vždy byly velmi blízké. Brzy jsme žily v Praze a staraly se o sebe, takže každá známe tu druhou tak dobře, že ani snad nemůže dojít k neshodě. Navíc si vážíme každé chvilky, kdy se potkáme, a proto je to vždy hezké, bez neshod. Odlišný názor máme třeba na důchodové připojištění a stavební spoření. Já jsem vždy ta opatrná a Darinka žije dneškem.

ČTĚTE TAKÉ:

Dara Rolins: Zpívám o tom, čemu rozumím