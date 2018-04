Nejsem vyznavačem diet. Funguje jíst a žít zdravě, říká Dara Rolins

V pondělí jste měla v Bratislavě autogramiádu. Do čeho jste se to nově pustila?

Pustila jsem se do něčeho, v čem nejsem úplně kovaná, i když hudba se psaním samozřejmě souvisí. Odjakživa si píšu všechny texty. Tentokrát jsem se rozhodla si zahrát na takovou malou spisovatelku, protože jsem vydala s pomocí Kateřiny Boesenberg a Simony Kordové takový knižní diář.

Člověk by čekal knihu, ale proč zrovna diář?

Myslím, že je to taková hezká předzvěst a možná první krok k tomu dalšímu vývoji věcí. Každopádně mi to přišlo mnohem přirozenější, protože to zase nebyl tak velký úkol. Díky náhodám, štěstí, životu a osudu jsem měla možnost potkat ženy, které mě utvrdily v tom, že je dobré tuhle myšlenku realizovat. Začaly jsme s diářem. Ten v sobě skrývá detoxikační jídelníček, gumičku do vlasů a tak dále a tak dále. Je tam spousta schovaných věcí, které se dozví žena, slečna, máma nebo ségra až ve chvíli, kdy si ho vezme do ruky. Není to ten klasický diář, do kterého si píše svoje myšlenky a věci. Jsou tam i mé myšlenky, na které já nechci zapomenout, chci je sdělit a podělit se o ně.

Takže nám prozradíte, jak zhubnu, jak mít tělo v pohodě nebo kdy mám chodit cvičit?

Nejsem vyznavačem diet. Zdá se mi, že jediné, co na mně dlouhodobě funguje, je jíst a žít zdravě. Výživových poradců je dnes opravdová hromada. Po tom, co mám nastudováno, bych už klidně mohla být jedním z nich. Člověk by ale měl být opatrný s tím, od koho si nechá radit. Mám zodpovědnost ke svým fanouškům a publiku, a tak jsem si řekla, že když budu něco vydávat za správné, tak chci, aby to bylo podchycené a ověřené někým, kdo je na slovo vzatý a je v tom oboru kovaný. Proto jsem se rozhodla udělat tenhle diář ve spolupráci s Katkou Boesenberg, která je opravdovou špičkou ve svém oboru.

Momentálně neprožíváte úplně dobré období, přesto neztrácíte humor a vyzařujete pozitivní energii. Pomohla vám k tomu i práce na diáři?

U mě je to tak, že teď opravdu mám v životě takové složitější období. O to víc mě těší, když vidím, že se kolem mě dějí věci, které mi způsobují radost. Jako třeba diář, který se líbí. Říkám si, že to, co dělám, má smysl. Také písničky a hudba. Nedávno jsme pustili do světa novou věc, takovou filmovou písničku Všetko alebo nič. Myslím, že recept na to, aby žena zářila, je rozhodně štěstí. Asi to do života patří. Je potřeba, aby si člověk uvědomil, že musí jít dál.

Co se týče zdravého životního stylu, doporučujete lidem, co pít, jíst a co s čím kombinovat, tak jak to děláte sama?

Chtěla jsem lidem nabídnout takový komplexnější program. Nabídku, potraviny, tyčinky, věci, které mi prostě chutnají, které preferuji a myslím si o nich, že jsou dobré. Tak trochu se pouštím pro mě na totálně neorané pole, ale jak říkám, v zádech mám odborníky a lidi, kteří jsou v tom kovaní. Je to pro mě nesmírně zajímavé, vyvracet mýty o tom, co se může a nemůže, jak se má a nemá jíst.

Máte třeba vy nějakou osobní zaručenou vychytávku, kterou chcete lidem nabídnout?

Určitě. Jedna z věcí je chlorofyl, pigment obsažený v zelených rostlinách, sinicích a některých řasách. Jde o kyslík rostlinek a člověk je po něm hodně pročištěný. Nebo mohou lidé ochutnat i kus Darinky. Mám totiž přezdívku Mandarinka, což je i jedna z proteinových tyčinek, které sama mám moc ráda.

Na co se mohou fanoušci těšit v oblasti hudby?

Myslím, že teď té hudby bude víc, protože singl je vždycky předzvěstí něčeho. Já za poslední dobu těch singlů vydala víc, takže mám aktuálně vydat i album. Mělo být vánoční, ale v rámci okolností se mnou ta múza teď trochu nespolupracuje, ona je to strašná mrcha. Počkám si na to. Zatím máme v plánu s albem vyjít ven až v březnu. Do té doby bude určitě spousta nové hudby a dalších věcí, které právě budou souviset i s tím mým životem.