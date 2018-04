Daniela Šinkorová: Manžel mě miluje nenalíčenou a s roky, které mám

„Jsem samozřejmě normální ženská. Líbí se mi různé novinky a vychytávky, kupuji si i časopisy, ale nepodléhám úplně trendy věcem. Čím jsem starší, tím spíš hledám kvalitu,” prozradila Šinkorová.

Co se týče kosmetických vychytávek, nedávno prý objevila zajímavý tip. Na kosmetickém veletrhu Interbeauty našla stánek s čistě organickými produkty. „Takže je to šetrné k pleti a my ženy 40 plus to velmi oceníme,” říká a přiznala, že více než obal u kosmetiky řeší spíše vůni. „Možná to není správné, ale úplně první dojem je, že mi to musí vonět. Já nepoužívám kvůli tomu jednu kosmetiku, která je známá po celém světě právě tím, že není parfémovaná. Mně to musí vonět, a i kdyby to byl ten nejdražší a nejlepší krém na světě, tak si ho nekoupím, kdyby mi nevyhovoval vůní.”

Cena pro ni rozhodně není kritérium pro nákup. „Občas si koupím levný produkt, se kterým jsem hodně spokojená, a občas si koupím drahý, se kterým to nedopadne dobře, takže skončí v koši,” řekla.

Daniela Šinkorová si častokrát musela vyslechnout kritiku lidí kvůli svému líčení. Herečka to už moc neřeší. „Extravagantní věci miluji. Když jsou kolem blesky a špatné svícení, vždycky trochu přitlačím. U mě prostě platí, že cokoli, co je ulítlé, hurá do toho! Nebráním se parukám, příčesům. Jsem herečka, mám to trochu v popisu práce,” dodává s úsměvem.

A jak Danielu nejraději vidí její manžel? „Budete se divit, ale můj manžel mě miluje skutečně nenalíčenou, jak mě příroda stvořila a s roky, které mám,” pochvaluje si.

Daniela Šinkorová

Pokud herečka nehraje, nemoderuje či nezpívá, ráda si zarelaxuje v podobě nakupování či sledování youtubového kanálu své oblíbenkyně. „Opět se přiznám k něčemu, co je divné, ale já jsem shopaholic. Tímto zdravím Shopaholic Nicol, kterou sleduji a mam ji strašně ráda, protože je přirozená. Ale já si skutečně odpočinu, když jdu nakupovat. To asi máme s hodně ženskýma společný a jsem opravdu schopná v obchodním centru strávit tři nebo čtyři hodiny, s tím, že se tam najím, pořeším schůzky, občas si dám třeba hodinu nějaké angličtiny nebo italštiny, spojím to s nákupy a završím to masáží. To je pro mě největší relax,” prohlásila.

Herečka nedávno čelila nařčení, že je anorektička. To ovšem odmítá s tím, že jídlo má moc ráda. „Musím říct, že teď se moc nehlídám, ale než se nasnídám, tak cvičím. Je to jóga plus nějaké posilovací cviky, takzvaně sama se sebou, bez činek, bez nářadí, dělám to, co moje tělo požaduje. A snažím se hodně chodit,” řekla.

„Slaným hříchem je tatarák. Ten miluji, musí být s mastnými topinkami a k tomu červené, těžké víno. Tak to je můj hřích číslo jedna. A pokud potřebuji zhřešit ve sladkém, koupím buď makronky, nebo pravý komunistický větrník,” dodala.