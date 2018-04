Písařovicová nemá nikdy dost dlouhé kalhoty. Maskuje to kozačkami

„Jsem hodně vysoká, takže mám často problém sehnat dlouhé kalhoty. To se mi stává bohužel v obchodních řetězcích. V létě mi ani nevadí, že mi z krátkých kalhot koukají kotníky. V zimě to ale nosit nejde, když to nezakryji kozačkami. Kolikrát mi ty džíny končí tak vysoko nad kotníky, že to vypadá až směšně,“ svěřila se moderátorka.

Ráda by si někdy koupila levnější oblečení, ale speciálně u kalhot to zrovna není možné. „Ideální je, když si věci můžete nechat ušít na míru. Je to ale dražší záležitost, s tím člověk musí počítat,“ vysvětluje.



Často tedy sahá po modelech z dílen českých módních návrhářů. „Jejich tvorba se mi moc líbí. Neříkám ale, že každý týden chodím na přehlídky. Na to ani není čas,“ dodala s tím, že se uchýlila i k pomoci stylistky.

„Bylo to naprosto úžasné. Samotná bych si nevybrala to, co mi nakonec stylistka přidělila. Na ramínku totiž většina věcí vypadá úplně jinak. Alespoň jeden den se stylistou bych doporučila každé ženě,“ uvedla Písařovicová.

Oblečení ráda kombinuje a dbá na to, aby měly kousky v jejím šatníku šťávu. Navíc si moc nepořizuje věci, které si na sebe vezme jen jednou a snaží se vyhýbat vlněným výrobkům. „Hrozně to kouše. Věci vybírám vlastně hlavně podle materiálu. Když se v něčem cítím dobře, ráda si to koupím,“ dodala.

Po náročném pracovním dni si Daniela ráda udělá pohodlí v teplácích nebo volném oblečení. Tím pak šokuje své přátele. „Jednou se mi stalo, že jsem přišla do restaurace za přáteli a s nimi tam byli i lidé, kteří mne předtím neznali. Já jsem na sobě měla roztrhané džíny, vytahaný kabát a čepici. Všichni na mě nevěřícně koukali a nechápali to. V jejich očích jsem ta elegantní žena z televize, co se ukazuje v kostýmku,“ dodala.