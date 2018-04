Kdo získá auto? Manžel roli otce nezvládl, píše pěstounka

O tom, že děti jsou smyslem života, že jsou vším, co máme, že jsou naší budoucností, štěstím, slyšel už každý z nás. Z novin, televize, od kamarádek, které se pyšně prohánějí po ulici s kočárkem, od vlastních matek…

A protože osvěta ohledně porodnosti je opravdu velká, ani nepřemýšlíte nad tím, že právě vy to štěstí mít nebudete. A nám to prostě nešlo... Každá snaha marná, štěstí nepřicházelo.

Vzdali jsme boj o vlastní štěstí a rozhodli se mu jít naproti. Získali jsme děti do pěstounské péče, přestěhovali se do domečku a štěstí pak potvrdili dvěma vlastními dětmi. A to byly chvíle, kdy jsem si říkala, tak teď jsem nejšťastnější, teď už mě nemůže nic zlého potkat. Štěstí přišlo, uhnízdilo se, a tak to zůstane navždy.

Jako mávnutím proutku se všechno změnilo během jediného dne. Manžel svoji roli zodpovědného otce nezvládl. Byl odsouzen za závažný trestný a já jsem zůstala sama s desetiletým Pepíkem, osmiletou Melánkou, čtyřletou Madlenkou a dvouletou Valerkou, se kterou jsem nyní na mateřské dovolené. Teď si možná říkáte, tak jí přece to štěstí opustilo, ale není tomu tak. Moje děti mi zůstaly a jsou moje největší štěstí v životě.

Stejně jako všechny děti touží po mnoha věcech, třeba po počítači, bruslích, nových aktovkách, lepším sportovním oblečení, po jízdě na koni, motokárách. Někdy je těžké jim vysvětlit, že musíme zaplatit hypotéku, šetřit na nový kotel, díky němuž bude doma teplo, anebo koupit nové boty.

Na druhou stranu se moje štěstíčka učí skromnosti, což je u většiny dnešních dětí velká vzácnost, a také dokážou pochopit, že na některé věci je dobré prostě počkat. Však ony jednou přijdou, stejně jako přišlo moje vytoužené štěstí.

Peníze jsou tedy mojí velkou starostí, ale zase ne tak velkou, aby překryly radost z dětských krůčků, rozzářených očí a toho, když vás ta štěstíčka obejmou.

Všechny děti jsou velice živé, touží po pohybu, vzdělávání a já se snažím jim to umožnit. Samozřejmě s pomocí celé rodiny. Nyní nám to naše snažení znemožňuje staré a často porouchané auto, které je často v servisu, samozřejmě zase na úkor toho počítače či nových bruslí.

Nové auto by se štěstíčkům moc hodilo, děti už se dokonce ptaly, jestli bychom si nové auto nekoupili. Ale koupit nové auto si prostě dovolit nemůžeme. Věříme, že pokud si počkáme, zase to štěstí přijde, nebo přijede?