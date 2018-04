Jsou very english, říká o olympijských holínkách návrhářka Flejšarová

10:40 , aktualizováno 11:43

Holínky české olympijské reprezentace rozvířily stojaté vody (nejen) našeho módního světa ještě před slavnostním zahájením her v Londýně. "Byl to skvělý nápad, very english. Bohužel ne můj, ale Jiřího Kejvala z olympijského výboru," řekla návrhářka Daniela Flejšarová v on-line rozhovoru. "Já jsem jen vymyslela použití vzoru na ně."