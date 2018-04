Daniel a Martin žili napřed se ženou, Linda s gayem

ČTĚTE TÉMA: Vzala jsem si homosexuála a mám s ním dítě

Věřte svým erotickým snům





Dan nikdy neměl s holkami problém. Rozuměl si s nimi, dělal jim vrbu, snadno si získal jejich důvěru. A pak se s jednou takovou oženil. Jenomže po pár letech už prostě neměl chuť na sex. "Ani už to moc nešlo a když, tak jedině zezadu," přiznává. Pak odjel na služební cestu do Dánska a tam se zamiloval. Do kamaráda. "Bylo to něco fantastického! Teprve tehdy jsem pochopil, co je na lásce a milování tak skvělého." Dan změnil zásadně svůj život. Ženě i rodičům vše přiznal a rozvedl se. "Máma to ještě vzala, snažila se, ale táta se mnou dodnes nemluví. Manželka mi nakonec řekla, že to stejně tušila. A já? Uvědomil jsem si, že už ti muži, kteří se dřív sem tam objevili v mých erotických snech, byli jasným signálem. Jen mi to prostě nedocházelo."

Kluk není konkurence

S Pierrem jsem se potkala v rockovém klubu, začalo to pár drinky a k ránu jsme se již vášnivě líbali na Kampě. Těch pár slov anglicky nám k seznámení stačilo. Přece jen Francouz, anglicky moc neuměl a já jsem v tom také plavala. Francouzáky uměl ale báječně. Říkala jsem si, bezva letní láska, na dva tři měsíce a pak ho opustím. Pak jsem s hrůzou zjistila, že jsem zamilovaná. On byl přece tak krásný - vysoký, štíhlý, galantní. Na červnové rande, které se posléze ukázalo jako poslední, jsem si vzala dovolenou - solárko, kadeřnice, nehty. "Kam půjdeme?" Neodpovídá, rozhlíží se kolem. Na někoho čeká? "Chtěl bych ti někoho představit," říká trošku zaraženě. Od Hybernů se k nám nesměle blíží pohledný mladík. "To je Philippe, fotbalista," představuje mi pohledného mladíka. "Odjíždíme spolu do Paříze." Nechápu. Teď? A proč? "Promiň, když já ho tak miluji." Kupodivu jsem se začala smát. "Cože?" Dívám se na ně a sama jsem ze své reakce překvapená. Vlastně je mi to milejší, než kdyby si našel jinou holku. Kluka za konkurenci prostě považovat nemůžu.

Dvojí život



Martin se před téměř čtyřiceti lety narodil do tradiční moravské rodiny. Dětství se dvěma sourozenci prožil převážně pod dohledem babičky. V osmnácti letech se seznámil s Lenkou. Do té doby žádný vážný vztah neprožil. Lenka ho fascinovala svou vyspělostí, byla o téměř deset let starší, měla za sebou jedno nevydařené manželství a starala se o dvě malé děti. Kluk, který k ní vzhlížel, ji zaujal, a navíc se s ním po letech cítila konečně bezpečně. Všichni společně vytvořili fungující rodinu. Martinovi ale po čase začala být moravská víska malá, a tak se rozhodl hledat zajímavou práci ve velkoměstě, kde se také po čase usadil. Do cesty se mu dostal také jeden zajímavý kluk a Martin po čase přišel na to, že se mu Lukáš líbí a že k němu i něco cítí. Uvědomil si, že je gay. Dnes žije vcelku spokojeně dvojí život. Na Moravu se vrací každý víkend a společně s Lenkou rozmazluje její vnoučata. Přes týden si užívá víru velkoměsta s klukem, který ho miluje i přesto, že zůstává každý víkend sám.

