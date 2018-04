Dámské plavky na letošní léto: jsou nápadité, veselé i sexy

PODÍVEJTE SE TAKÉ DO VELKÉ FOTOGALERIE, KDE NAJDETE PLAVKY PRO KAŽDÝ TYP POSTAVY

Jednodílné plavky

Jsou to plavky určené převážně na sportovní plavání a procházky po pláži bez starosti o to, co vám kde kouká. Skrývají v sobě spoustu triků na tvarování postavy a nabízejí se v nepřeberném množství barevných i střihových variant.

Zeštíhlující plavky. Černá barva a hlubší výstřih do V optický zúží vaši postavu. H&M, 799 Kč

Plavky jako obraz

U vody vám bude slušet barokní zátiší, moderní komiks i kýčovitá fotografie západu slunce.

Plavky s hravým šněrováním dodají šmrnc nevýrazným postavám chlapeckého typu. Desigual, 1 890 Kč

Plavky se zvířecími vzory

Vzory džungle nikdy nevyjdou z módy a ani letos to není jinak. Nejvíc sluší blondýnkám. Leopardí vzory - hodí se pro světlejší pleť i vlasy a souměrnou postavu.

Univerzální bikiny pro extravagantní typy žen. Blue Glue, 1 838 Kč

Květinové plavky

Pro věčné romantičky je tu nabídka pestrých i jednoduchých květů.

Nařasené košíčky plavek pevně podrží i větší prsa. Blue Glue, 1 575 Kč

Dvoudílné černobílé plavky

Jednoduchý akcent k pestrému létu tvoří populární černobílá kombinace. Svůj oblíbený vzor si najde každá z vás. Od květin po šachovnici.

Oboustranné dvoudílné plavky. Nemusíte si brát na dovolenou dvoje plavky, stačí tyto a otočit. Vans, 1 190Kč



Plavky s grafickými vzory

Letos vede geometrie – proužky, kroužky i kostky jsou zkrátka in.