Dámská volenka

Zklamu vás, takové vozítko neexistuje. Ať už nás reklamy masírují žvatlajícími miminky nebo zmítající se plácačkou na mouchy, každé auto je kompromis a žádné nenabízí vše. Pro někoho je důležitý aerodynamický tvar a sportovní rychlost, někdo upřednostňuje velký zavazadlový prostor, jiný zase nejvíc ocení komfortní měkkost podvozku. Už z podstaty věci plyne, že sportovnost nelze mít jinak než na úkor prostoru, velký prostor na úkor aerodynamického tvaru, tvrdý podvozek na úkor pohodlí a vysoký výkon jak jinak než na úkor spotřeby. Aplikujeme-li tyto poznatky na výběr životního souputníka, dostáváme se k podobnému dilematu. Chceme (a neříkejte, že ne) inteligentního, zabezpečeného, vysportovaného, manuálně zručného, spolehlivého, praktického, citlivého a romantického pána, který bude umět jako chlap bouchnout pěstí do stolu, ale také pochválit naší mamince zahrádku. Ruku na srdce - znáte aspoň jednoho?

Pokud vaše odpověď zní ano, pak jde o evropský unikát, nebo ho nemáte doma, a tak vám jeho slabiny zůstávají skryté. Možná jste si při výčtu výše uvedených vlastností řekla, že vy tak náročná nejste. Zkuste každou z nich znegovat a zjistíte, že jste. Odpustila byste mu totiž všecičko na světě, jen ne kdyby byl hloupý nebo úplně chudý nebo obtloustlý nebo levý nebo nespolehlivý nebo bezohledný nebo by nedej bože vůbec nerozuměl vašim pocitům.

Takže co byste mu vlastně odpustila? Moc mě toho nenapadá, protože většinou neodpouštíme ani drahého koníčka, časově náročnou práci, mizivý smysl pro pořádek a bůhví co ještě. Nejen vy, ale i já vždycky hledala perfektního muže. Stejně jako moje kamarádka Lucka, se kterou jsme nedávno bilancovaly. Zjistily jsme, že jsme potkaly podobné mužské, jen v jiném pořadí. Jeden byl spolehlivý sympaťák se smyslem pro rodinu. Vztah zemřel nudou, protože chyběl jakýkoli impulz dobrodružství a změny (obě jsme shodně konstatovaly, že na konci jsme mu už neřekly jinak než "medvídku", to když v zástěře servíroval vlastnoručně upečenou bábovku, a tím definitivně skončily erotické hrátky ve společném loži). Další byl dobrodruh, básník a rozervanec. Romantické zážitky, promilované týdny a duševní splynutí bohužel nedokázaly přebít fakt, že byl stabilně bez peněz a životní koncepce, zato s pořádnou dávkou egoismu a mozkového chaosu. Vcelku perspektivní se zpočátku jevil i manažer. Perfektní vystupování, finance vysoko nad bodem mrazu, pevná figura, zajímavé názory a praktikování adrenalinových sportů.

Zajímavé posléze bylo také několikadenní čekání, až zavolá (vzhledem k pracovnímu vytížení se není čemu divit), jeho necitlivost k našim niterným problémům ("ty máš ale starosti - přál bych ti dostat můj projekt, to je teprve masakr!") a ještě zajímavější zjištění, že děti chce až kolem čtyřicítky, protože si právě koupil krémovou sedačku, kterou by mu kojenec dozajista opakovaně oblinkával.

Tak jsme to s Luckou podtrhly, sečetly a došly k závěru, že má-li muž dispozice k rodinnému krbu, těžko z něj vymáčknete rýmovačky za svitu luny. Ty nemusíte mačkat z romantického básníka, zato z něj nevydolujete správku plováku v záchodové nádržce a japné plány do budoucna. Ty dostanete ze špičkového manažera, ale nevydyndáte z něj duševní splynutí ani dispozice k práci na zahradě. Takže je dobré předem zvážit, zda chcete sportovní vůz pro závratný svistot životem, spolehlivou dodávku jako dělanou na masivní nálož rodinných zavazadel, nebo atraktivní limuzínu, se kterou vykrvácíte při každé servisní prohlídce, ale budete zaručeně nejstylovější. Pak už nezbývá než si za svou volbou stát, nechtít nemožné a radovat se z toho, co se vám na autíčku líbí (kvůli tomu jste si ho vybrala, ne?). S vědomím, že v případě neodkladné potřeby můžete duševně splývat s kamarádkou, obhospodařovat zahradu s maminkou, rekonstruovat byt s řemeslníky, starost o domácnost nechat externistce a peníze si vydělávat sama.

A ukáže-li se, že jste přeci jen sáhla hodně vedle? Tak zkrátka obnovte svůj vozový park...

Autorka Lucie Röslerová už několik let přispívá svými fejetony a články do nejprodávanějších českých magazínů pro ženy. Pracuje v oblasti public relations. Sama sebe považuje za pozitivního fatalistu - pro věc udělá to nejlepší a pak to nechá osudu. Jezdí vzhledově konzervativním vozem, jehož dračí síla se skrývá v motoru.