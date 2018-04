Dalších pět mýtů o jídle odhaleno

Po bramborách se tloustne

Ještě donedávna panovalo mezi dietáři pevné přesvědčení, že vyloučení sacharidů ze stravy povede k hubnutí. Jenže právě sacharidy, obsažené také v rýži a v těstovinách, jsou pro tělo nejlepším zdrojem energie a nelze doporučit jejich úplné vyloučení. Navíc pokud sníte talíř brambor, neznamená to, že automaticky přiberete. Důležitější spíše je, jak brambory upravujete a s čím je jíte. Určitě není vhodné pojídat brambory zapečené se smetanou nebo polité máslem. Tato kombinace samozřejmě vede ke zvýšení tělesné hmotnosti. Takže novým faktem je, že po bramborách samotných se netloustne, jen je třeba dát si pozor na tuky, které s nimi konzumujete.

Zaručeně fungující dietou je dělená strava

Existuje mnoho diet založených na víře, že zažívací systém nezvládne určitou kombinaci jídel nebo živin. Obvykle slýcháte, že sacharidy a bílkoviny se spolu nesnášejí, což vede k zažívacím potížím a následně k přibírání na váze. Avšak jen velmi málo jídel jsou čisté sacharidy nebo čisté bílkoviny, většinou jde to mix obou. Podle australského serveru betterhealth.vic.gov.au mohou různé druhy jídel pojídané dohromady vašemu zažívání spíše pomoci. Například kuře nebo hovězí je lépe vstřebáváno, když je zapijete pomerančovým džusem, který obsahuje vitamin C. Váš zažívací systém obsahuje velmi šikovné enzymy, které jsou perfektně schopné zvládnout všechno jídlo, co sníte. Dietám založeným na dělení stravy proto nevěřte, naopak se snažte o pestrost své stravy.

Nejzdravější snídaní je ovoce

Není nijak vědecky podloženo, že by čistě ovocná snídaně měla nějaké zdravotní nebo hubnoucí výhody. Většina ovoce není příliš bohatá na takové složení sacharidů, které tělo po celonočním půstu potřebuje. Nicméně ovoce je velmi dobrým zdrojem vlákniny a vitaminů. Jen si k němu ráno ještě dopřejte dávku sacharidů v podobě obilnin (hlavně těch v celozrnných variacích) jako je chleba, palačinky či cereální lupínky. Obilniny vám pomohou udržet energii po většinu dopoledne a ovoce plné vlákniny krásně zasytí hladovějící žaludek.

Existují jídla, po kterých se hubne

Kdyby toto tvrzení bylo pravdivé, nejspíš by všichni jedli jen ony zázračné potraviny. Asi jste už slyšeli, že grepy či mořské řasy mají zvláštní moc spalovat tělesný tuk. Bohužel podle vědců z Faculty of Health, Medicine, Nursing and Behavioural Sciences z Deakinské univerzity v Austrálii je to pouze zbožné přání. Nejblíže tomuto mýtu je dieta založená na zvýšeném příjmu vlákniny. Její konzumace totiž poskytuje pocit plnosti s minimem kalorií, takže vás tolik nepřepadá pocit hladu. Nacpáváním se vlákninou tedy přímo nezhubnete, ale jste na dobré cestě. Vlákninu hledejte třeba v ovoci, zelenině, obilninách a luštěninách.

Pití během jídla zpomaluje zažívání

Tento předsudek se opírá o teorii, že tekutina zředí žaludeční šťávy, čímž se zpomalí zažívání, a to povede ke zvýšení tělesného tuku. Těžko říci, jak podobné teorie vznikají, ale opravdu neexistuje důkaz, který by právě tuto pověru potvrdil. Naopak se vědci shodují, že pití během jídla spíše trávení napomáhá. Zažívání vám nezpomalí ani popíjení alkoholických nápojů během oběda, ale může už vést k rychlejšímu přibírání na váze. Není totiž bohužel mýtem, že alkoholické nápoje jsou velmi kalorické a způsobují ony nenáviděné tukové polštáře. Smutnou pravdou však je, že tuto schopnost mají, i když jimi nezapíjíte jídlo. Ale to už je na jiné téma.