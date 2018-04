Další recepty na polévky od zelňačky po rajskou

Gulášová polévka

Příprava: 20 minut + vaření 80 minut

Pro 4-6 osob

* 300 g hovězího masa

* 1 cibule

* 2 lžíce sádla

* sladká paprika

* 2 lžíce hladké mouky

* 2–3 brambory

* kmín

* majoránka

* 1 stroužek česneku

* 1 menší klobása

1. Hovězí maso pokrájíme na kostičky. Cibuli oloupeme a nasekáme. V hrnci rozehřejeme sádlo, cibuli na něm orestujeme, přidáme maso a společně opečeme, dokud se neodpaří přebytečná tekutina.

2. Opečené maso vysmahneme do tuku, zaprášíme paprikou, podlijeme trochou vývaru a pod pokličkou dusíme doměkka.

3. Téměř měkké maso odkryjeme, šťávu necháme zredukovat na tenkou vrstvu tmavého sosu, zaprášíme moukou, orestujeme a zalijeme horkým vývarem, vaříme, dokud maso není měkké.

4. Přisypeme oloupané na kostičky nakrájené brambory, kmín a polévku dovaříme. Pokrájíme klobásu a osmahneme ji na pánvičce. Ke konci varu dochutíme polévku majoránkou a utřeným česnekem a přidáme opečenou klobásu.

Bramboračka s houbami

Příprava: 20 minut + vaření 1 hodina

Pro 4 osoby

* hrst sušených hub

* 1 větší mrkev

* 1 petržel

* 1/4 menšího celeru

* růžičková kapusta nebo pokrájený kapustový list

* 1 malá cibule

* sůl

* 2 kuličky nového koření

* 4 kuličky pepře

* 1 bobkový list

* 5 brambor

* pepř

* majoránka

* stroužek česneku

1. Sušené houby zalijeme vařící vodou a necháme je nabobtnat.

2. Zeleninu očistíme a pokrájíme. Z cibule jen ořízneme kořínky a odstraníme vrchní vrstvu slupky.

3. Do hrnce s osolenou vodou vložíme zeleninu, celou cibuli, kuličky koření a bobkový list, přivedeme k varu, povaříme, dokud zelenina není téměř měkká.

4. Přidáme oloupané, na kostičky nakrájené brambory, houby i s tekutinou z nich a společně vaříme doměkka.

5. Z polévky vyjmeme cibuli, koření, polévku dochutíme solí a pepřem, majoránkou a čerstvě prolisovaným stroužkem česneku.

Jemná bramborová polévka Podle Marie Janků-Sandterové Pro 5 osob * 750 g brambor

* sůl

* 10 dkg zeleniny

* 20 g másla

* 20 g mouky

* kmín

* 250 ml kyselé smetany

* 2–3 žloutky

* 1 žemle

* 150 g másla Vyprané brambory uvaříme ve slupce doměkka. Z másla a mouky připravíme světlou jíšku, kterou zředíme zeleninovou osolenou polévkou, přidáme trochu kmínu, oloupané prolisované brambory a dobře povaříme. V polévkové míse umícháme kyselou smetanu se žloutky a stále míchajíce přiléváme povařenou polévku. K polévce podáváme na másle usmaženou, na nudličky pokrájenou žemli.

Rajská polévka

Příprava: 20 minut + vaření 30 minut

Pro 4-6 osob

* 600 g zralých rajčat

* 1 střední cibule

* 1 stroužek česneku

* 1 lžíce sádla

* 1 l zeleninového vývaru

* sůl, pepř

* sušený tymián nebo bazalka

* cukr

* skořice (nemusí být)

1. Omytá rajčata nařízneme navrchu do kříže, ponoříme je na chvíli do vařící vody, oloupeme je a nasekáme. Cibuli a česnek oloupeme a nakrájíme na kostičky.

2. V hrnci rozehřejeme sádlo, orestujeme na něm česnek s cibulí dozlatova, vsypeme rajčata, zalijeme horkým vývarem, ochutíme solí, pepřem a tymiánem.

3. Polévku pomalu prováříme asi 20–30 minut, poté ji přepasírujeme nebo rozmixujeme a dochutíme solí, cukrem, případně špetkou skořice. Hotovou polévku můžeme na talíři ozdobit lžící zakysané nebo sladké smetany.

Hovězí s játrovými knedlíčky

Příprava: 20 minut + vaření 180 minut

Pro 4-6 osob

* 400 g předního hovězího s kostí

* 1 cibule

* 1/2 celeru

* 2 petržele

* 2 mrkve

* 4 kuličky nového koření

* 4 kuličky černého pepře

* 200 g kuřecích jater

* čerstvá petržel

* majoránka

* pepř

* 1 větší vejce

* 1/2 stroužku česneku

* strouhanka

Zavářky do polévky Kapání:

1 vejce, 3 lžíce mléka, 40g hladké mouky, sůl.

Vajíčko rozmícháme s mlékem, moukou a solí na řídké těsto, které lijeme přes vidličku do vroucího vývaru a povaříme asi 4 minuty. Fritátové nudle:

150 ml mléka, 1 vejce, 60 g hladké mouky, sůl, olej.

Z mléka, vajec, mouky a špetky soli umícháme těsto a na oleji na pánvi uděláme menší omelety. Ty pokrájíme na proužky.

1. Omyté hovězí maso dáme do hrnce, zalijeme vodou a přivedeme k varu. Cibuli a zeleninu očistíme.

2. Z povrchu polévky sebereme pěnu a vložíme do ní cibuli, zeleninu a koření. Společně vaříme na velmi mírném plameni 2–2,5 hodiny.

3. Kuřecí játra umeleme, přimícháme část nasekané petrželky, majoránku, pepř, vejce, utřený česnek a postupně přidáváme strouhanku, dokud nezískáme tužší hmotu.

4. Hotový vývar scedíme a znovu přivedeme k varu.

Z játrové hmoty vytvarujeme knedlíčky, zavaříme je ve vývaru asi 8–10 minut, polévku pak rozdělíme do talířů a ozdobíme zbylou petrželkou.

Zelňačka

Příprava: 30 minut + vaření 150 minut

Pro 6 osob

* 400 g uzeného masa

* 500 g kysaného zelí

* 2 cibule

* 2 stroužky česneku

* 3 kuličky pepře

* 3 kuličky nového koření

* 1 bobkový list

* 1 pikantní klobása

* 2 lžíce másla

* 2 lžíce hladké mouky

* 1 lžíce sádla

* 1 lžička sladké papriky

1. Do hrnce s vodou dáme vařit uzené maso.

2. Zelí pokrájíme, cibuli a česnek oloupeme, cibuli přepůlíme a pokrájíme na plátky.

3. Po půlhodině vaření přidáme k uzenému masu zelí. Potom přidáme cibuli a celé stroužky česneku, koření a pokrájenou klobásu.

4. Polévku necháme pomalu provářet asi dvě hodiny, poté vyjmeme koření, uzené maso a maso pokrájíme.

5. Na pánvičce rozehřejeme máslo, přidáme mouku a uděláme jíšku. Na sádle zpěníme papriku. Jíšku a papriku přidáme do polévky a společně asi 20 minut provaříme. Do polévky vložíme pokrájené uzené maso a můžeme ji zjemnit smetanou nebo zakysanou smetanou.