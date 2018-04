Další recepty na jahodové dobroty. Tentokrát s nezvyklou chutí a na mlsání

Jahody v rumu s vanilkou a limetkou

Příprava: 15 minut + chlazení 10 hodin

Pro 4 osoby

* 500 g jahod

* 1 limetka

* 200 g cukru krupice

* 200 ml bílého rumu

* 1 vanilkový lusk

1. Jahody omyjeme, velké plody nakrájíme na plátky, menší jen přepůlíme. Limetu omyjeme a nakrájíme na osminy.

2. Plátky a půlky jahod po vrstvách naskládáme do sklenice, každou vrstvu posypeme cukrem a zakápneme rumem, proložíme kusem limety. Navrstvíme celou sklenici, vsuneme do ní vanilkový lusk a necháme odležet alespoň jeden den v ledničce v uzavřené skleněné láhvi.

Jahody s balsamikovým octem

Příprava: 20 minut + vaření 6 minut

Pro 4 osoby

* 150 ml balsamikového octa

* 5 lžic vody

* 50 g cukru krupice

* 500 g jahod

* pepř

* čerstvá máta

1. Jahody překrájíme na polovinu, větší plody rozčtvrtíme. V kastrůlku promícháme balsamikový ocet, vodu a cukr, krátce svaříme.

2. Do nálevu přidáme nakrájené jahody a provaříme na mírném plameni asi 5 minut. Necháme zchladnout, přelijeme je do skleněné uzavíratelné nádoby. Před podáváním dochutíme čerstvě umletým pepřem a nasekanou mátou.

Jahodové carpaccio

Příprava: 10 minut

Pro 4 osoby

* 600 g jahod

* čerstvá bazalka

* 2 lžíce třtinového cukru

* balsamiková redukce nebo krémové balsamiko

1. Jahody omyjeme, odstraníme stopky a rozkrájíme je na plátky.

2. Část bazalky jemně nasekáme a promícháme v misce s třtinovým cukrem.

3. Plátky jahod naaranžujeme na talíř, posypeme bazalkou s cukrem, zakápneme balsamikem a ozdobíme zbylými lístky bazalky.

NÁŠ TIP Vynechte cukr, přidejte plátky uzeného lososa a několik hrstí rukoly. Nebo vyzkoušejte dětskou verzi: mátové lístky nasekejte a promíchejte s cukrem, jahody jimi posypte a ozdobte hoblinami čokolády nebo tekutou čokoládovou polevou.

Jahody naložené s mátou

Příprava: 15 minut + vaření 3 minuty

Pro 4 osoby

* 500 g jahod

* 150 g cukru

* 50 ml vody

* hrst čerstvé máty

1. Omyté a odstopkované jahody nakrájíme na čtvrtiny. Mátové listy pokrájíme na proužky.

2. Do hrnce vsypeme jahody,zasypeme je cukrem, přilijeme limetovou šťávu, 50 ml vody a vše tři minuty mírně povaříme. Nakonec přisypeme nasekané mátové lístky. Necháme přes noc vychladit v ledničce.

NÁŠ TIP Vychlazené jahody použijte k přípravě letního osvěžení s ledem a sodou. Teplé se hodí jako příloha ke zmrzlině nebo palačinkám.

Jahodový dezert se sušenkami amarettini

Příprava: 20 minut + chlazení 4 hodiny

Pro 4 osoby

* 600 g jahod

* 6 lžic cukru krupice

* 100 g bílé čokolády

* 500 g bílého smetanového jogurtu

* 2 lžíce medu

* 1 balení sušenek amarettini

1. Jahody omyjeme, čtyři menší odložíme na ozdobu poháru. Zbytek odstopkujeme, nakrájíme na plátky a promícháme s cukrem v misce.

2. Bílou čokoládu nastrouháme a prošleháme s jogurtem a medem. Šťávu z proslazených jahod slijeme do hrnku.

3. Připravíme si 4 misky, na dno položíme polovinou jahod, poklademe je sušenkami, které pokapeme jahodovou šťávou, přidáme polovinu ochuceného jogurtu. Postup opakujeme, dezert ozdobíme překrojenou jahodou a necháme 3–4 hodiny vychladit.

NÁŠ TIP Sušenky amarettini nahraďte piškoty pokapanými mandlovým likérem.

Jahodový nápoj se zmrzlinou

Příprava: 20 minut

Pro 4 osoby

* 500 g jahod

* 100 g cukru krupice

* 2 lžíce limetkové šťávy

* 300 g bílého jogurtu

* 500 ml mléka

* kapka vanilkové tresti

* 4 kopečky limetkové zmrzliny

* hrst čerstvé máty

1. Jahody omyjeme, odstopkujeme, rozmačkáme vidličkou, promícháme s cukrem a limetkovou šťávou. Jogurt smícháme s mlékem a vanilkovou trestí. Část máty nasekáme.

2. Na dno sklenice rozdělíme rozmačkané jahody, přelijeme jogurtovým mlékem a ozdobíme kopečkem zmrzliny, nasekanou mátou a lístkem máty.

NÁŠ TIP Vyberte co nejhustší jogurt, třeba řecký. Jestli nemáte vanilkovou tresť, použijte půl sáčku vanilkového cukru.

Limetkové želé s jahodovým sosem

Příprava: 40 minut + chlazení 2 hodiny

Pro 4 osoby

* 2 lžičky neochucené práškové želatiny

* 6 lístků máty

* 120 g cukru krupice

* 50 ml limetkové šťávy

* 1 lžička limetkové kůry

* 1 zakysaná smetana

* 300 g jahod

* 100 ml smetany

* 1/2 vanilkového cukru



1. Želatinu smícháme s 2 lžícemi vody. Mátu rozdrtíme s lžící cukru. Rozehřejeme 60 g cukru s 2 lžícemi vody, svaříme na sirup, přidáme želatinu. Do mísy s ledem dáme nerez misku, do ní sirup s želatinou, limetkovou šťávu, mátu a 1/2 kůry. Zchladíme, přimícháme zakysanou smetanu. Želé rozdělíme do sklenic a dáme vychladit.

2. Nakrájené jahody krátce povaříme s 2 lžícemi cukru a 6 lžícemi vody, přidáme kůru a vanilkový cukr. Rozmixujeme a vmícháme smetanu. Jahodovým sosem přelijeme limetkové želé a vychladíme.

Pěna z lesních jahod s mandlemi

Příprava: 20 minut + chlazení 2 hodiny

Pro 4 osoby

* 400 g lesních jahod

* 3 bílky

* 100 g cukru krupice

* 200 ml smetany ke šlehání

* 50 g mandlových lupínků

1. Jahody omyjeme, odstraníme stopky, osušíme a rozmixujeme.

2. Bílky ušleháme na tužší sníh, do sněhu zašleháme cukr. Ušleháme smetanu.

3. Do sladkého sněhu jemně zapracujeme šlehačku a jahodové pyré. Ozdobíme mandlovými lupínky a necháme 2 hodiny vychladit v ledničce.