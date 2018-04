Další recepty na české masové speciality, vyzkoušejte jehněčí kotletky

Pečený bůček

Příprava: 20 minut + 2-3 hodiny pečení

Pro čtyři osoby:

* 1-1,5 kg bůčku

* 2 cibule

* 6 stroužků česneku

* sůl

* kmín

1. Troubu předehřejeme na 160 °C. Bůček opláchneme a osušíme. Cibuli a česnek oloupeme, cibuli pokrájíme na kostičky, polovinu česneku utřeme se solí, zbylé stroužky pokrájíme na plátky.

2. Kůži na bůčku nakrájíme nožem do čtverečků. Do kůže a masa vetřeme česnek utřený se solí.

3. Maso vložíme do pekáče kůží dolů, posypeme pokrájenou cibulí, kmínem, podlijeme trochou vody a zakryté je dáme péct do trouby.

4. Během pečení bůček podléváme a přeléváme výpekem, obracíme.

5. Ke konci pečení bůček otočíme kůží nahoru, odkryjeme a dopečeme, aby měl křupavou kůžičku.

Vetřete do bůčku jen sůl promíchanou s trochou sladké papriky a podlévejte během pečení 500 ml piva.

Vepřo knedlo zelo

Příprava: 20 minut + 3 hodiny pečení a vaření

Pro šest osob:

* 1, 5 kg vepřové krkovičky

* 4 střední cibule

* 4 stroužky česneku

* sůl

* pepř

* kmín

* 6 lžic sádla

* 500 g kysaného zelí

* 3-4 lžíce cukru krupice

* ocet

* hladká mouka

* houskový knedlík

Tip Na orestované slanině s cibulí opečte kys. bílé zelí a podlévejte ho výpekem z pečeného masa. Na osmahlé cibuli a slanině orestujte i červ. zelí, zalévejte červ. vínem, přidejte trochu skořice. Pod maso dejte vepř. kosti – šťáva bude silnější. Po upečení výpek i s kostmi vyrestujte na tuk, zaprašte trochou mouky, restujte dozlatova a podlijte vývarem, provařte a přeceďte přes cedník na nakrajené maso.

1. Krkovičku omyjeme a osušíme, cibuli oloupeme a rozkrájíme na kostičky. Česnek utřeme se solí.

2. Troubu předehřejeme na 150 °C. Maso osolíme, opepříme, okmínujeme, potřeme utřeným česnekem, do pekáče dáme polovinu cibule, maso, 4 lžíce sádla, podlijeme vodou a pečeme ve vyhřáté troubě asi 2 hodiny.

3. Ze zelí vymačkáme do misky šťávu, překrájíme je. V hrnci rozpustíme zbylé sádlo, zpěníme na něm zbytek cibule, kmín, pak přimícháme zelí, podlijeme šťávou ze zelí a podusíme. Ochutíme cukrem, octem a solí a povaříme.

4. Hotové upečené maso vyjmeme z pekáče a zabalíme do alobalu. Pekáč s výpekem dáme na plotýnku, necháme šťávu odpařit a zahustíme ji vrchovatou lžící hladké mouky, společně vaříme 15-20 minut.

5. Krkovičku pokrájíme na plátky, rozdělíme na talíře, přidáme zelí, knedlíky a zalijeme šťávou z masa.

Jehněčí kotletky

Příprava: 40 minut + 40 minut vaření

Pro čtyři osoby:

* 8-12 jehněčích kotletek

* 2 stroužky česneku

* snítka čerstvého rozmarýnu

* olej

* sůl

* pepř

* 2 lžíce másla

* 300 g čerstvých lišek

* 1 menší cibule

* 1 lžička kari koření

* 1 lžíce hladké mouky

* 200 ml zeleninového vývaru

* 200 ml smetany na vaření

1. Jehněčí kotletky omyjeme a osušíme, česnek oloupeme a prolisujeme. Rozmarýnové lístky otrháme a pokrájíme.

2. Kotletky potřeme olejem a prolisovaným česnekem, osolíme, opepříme a necháme je asi půl hodiny odležet. Troubu předehřejeme na 220 °C.

3. Naložené kotletky vložíme do pekáče, podlijeme trochou vody a pět minut zprudka zapečeme, snížíme teplotu na 170 °C a dopečeme dalších dvacet minut při nižší teplotě.

4. Na rozehřátém másle orestujeme očištěné a pokrájené lišky. Vyjmeme je z pánve a odložíme je stranou.

5. Na zbylém másle opečeme na kostičky nakrájenou cibuli, přisypeme kari, zaprášíme moukou, orestujeme, zalijeme vývarem, rozmícháme a provaříme 15-20 minut. Omáčku propasírujeme, přidáme smetanu a společně prohřejeme.

6. Upečené kotletky podáváme s omáčkou a s orestovanými houbami.

Jitka Rákosníková ve své knize Česká domácí kuchařka (2. díl) radí potřít kotletky směsí hrubě drceného různobarevného pepře, citronovou šťávou a olivovým olejem a nechat půl hodiny v chladu odpočívat. Opékat by se neměly příliš dlouho, aby uvnitř zůstaly zarůžovělé.

Vepřové kotlety se šlehačkou

Příprava: 20 minut + 45-50 minut pečení

Pro čtyři osoby:

* 4 vepřové kotlety

* 4 větší brambory

* olej

* strouhanka

* sůl

* pepř

* sladká i pálivá paprika

* 400 ml smetany ke šlehání

Tip Použijte větší množství brambor, kotlety zakryjte plátky brambor, zapečte, před dokončením posypte nastrouhaným sýrem a dejte ještě na pár minut pod gril. Přidejte pod maso plátky cibule s česnekem nebo kolečka pórku, plátky paprik.

1. Kotlety omyjeme, osušíme, nařízneme okraje a lehce naklepeme. Troubu předehřejeme na 180 °C.

2. Brambory oloupeme a nakrájíme na plátky. Pekáč vymažeme olejem a vysypeme strouhankou.

3. Dno pekáče vyložíme plátky brambor, osolíme, poklademe masem ochuceným solí, pepřem a paprikou. Vše zalijeme smetanou a zakryté pečeme ve vyhřáté troubě okolo 45 minut.

Telecí kotlety na paprice

Příprava: 20 minut + 50 minut vaření

Pro čtyři osoby:

* 4 silnější telecí kotlety

* 1 menší cibule

* 1 stroužek česneku

* sůl

* pepř

* hladká mouka

* olej

* 1 lžička sladké papriky

* 250 ml zeleninového nebo kuřecího vývaru

* 1 kelímek zakysané smetany

Telecí kotlety s houbami Kotlety osolte, obalte v hl. mouce. Na rozpáleném oleji osmažte cibuli a hrst pokrájených hub. Vložte maso a z obou stran opečte. Přilijte deci bílého vína a vařte, dokud se 1/2 nevypaří. Vyjměte kotlety. Přimíchejte 150 ml smetany a povařte asi 5 minut.

1. Omyté a osušené kotlety naklepeme a po obvodu nakrojíme, aby se nekroutily. Cibuli oloupeme a nakrájíme na kostičky. Česnek oloupeme a pokrájíme na plátky. Troubu předehřejeme na 170 °C.

2. Maso osolíme a opepříme, obalíme v hladké mouce a opečeme v pánvi vhodné i na zapékání nebo pekáči na rozehřátém oleji. Vyjmeme z pánve a odložíme na talíř.

3. Do pánve nasypeme cibuli a orestujeme ji, přidáme česnek, krátce opečeme a stáhneme z plamene. Přisypeme sladkou papriku a promícháme, zalijeme vývarem a společně přivedeme k varu.

4. Kotlety vrátíme do pánve, vložíme je do trouby a necháme je zakryté péct doměkka 30-40 minut v troubě.

5. Pánev vyjmeme z trouby, kotlety odložíme na talíř, do výpeku vmícháme zakysanou smetanu a prohřejeme ji.

Steak ze svíčkové

Příprava: 40 minut + 20 minut vaření

Pro čtyři osoby:

* 4 steaky ze svíčkové o váze 250-300 g

* olej

* čerstvě mletý pepř

* 1 malá cuketa

* 1 žlutá paprika

* 1 červená paprika

* 1 červená cibule

* 200 g tenkých plátků anglické slaniny

Tip Steak můžete vylepšit tím, že ho při grilování potíráte bylinkovým olejem: tymián a rozmarýn rozmixujte v extra panenském olivovém oleji. Na závěr maso osolte hrubou mořskou solí a opepřete nahrubo namletým pepřem. Pro zjemnění chutí podávejte steak s bylinkovým máslem.

1. Osušené steaky lehce potřete olejem a nechte odležet 30 minut při pokojové teplotě nebo odložte do chladu a 20-30 minut před přípravou je vyjměte z ledničky.

2. Zeleninu omyjeme, cuketu nakrájíme na kolečka, z paprik vykrojíme stopku,rozkrojíme je a vybereme jádra a žebra, pokrájíme na menší kousky. Cibuli oloupeme a rozkrájíme na měsíčky.

3. Troubu předehřejeme na 200 °C. Na špízy střídavě napichujeme kousky zeleniny, ochutíme solí, pepřem, pokapeme trochou oleje a necháme je péct ve vyhřáté troubě asi 15 minut.

4. Velkou pánev rozpálíme a steaky na ní opékáme z každé strany 4-5 minut.

5. Steaky necháme 5 minut odpočinout, aby se v nich zatáhla šťáva, a podáváme je se zeleninovými špízy.