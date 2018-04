Další krok prázdninové diety: zařaďte mléčné výrobky

Pokud jste si podle minulého dílu zvykli na ovoce a zeleninu, je to skvělá zpráva. Všechny potřebné živiny vám však neposkytnou. Tento týden proto do svého zdravého jídelníčku přidejte mléčné výrobky.

Z nich jsou vhodné zejména zakysané výrobky, které kromě bílkovin obsahují minerály, vitaminy a probiotické bakterie prospěšné zažívání.

Tip Tavené sýry moc výživných látek nedodají, volte raději tvrdé. U nich platí, že pokud mají hodně sušiny, obsahují také víc tuku. Sledujte proto nejen obsah tuků, ale také sušiny.

Nejlepší jsou nízkotučné nebo polotučné jogurty a tvarohy (nikoli tedy light), kysané podmáslí nebo například sýr cottage, který můžete jíst s ovocem i se zeleninou.

Za den snězte zhruba 300 gramů či 600 mililitrů mléčných výrobků.

Při cestování a nezbytném ochutnávání lokálních specialit si dejte pozor na zrající plísňové sýry. Neobsahují sice cukry, ale mnoho tuků.

Neznamená to, že byste se jich měli úplně vzdát, spíš myslete na to, že je to jen delikatesa, kterou si dopřejete tu a tam v podobě tří, čtyř malých kousků třeba k vínu.

Na co si dát pozor

Nenechte se nachytat jogurty a mléčnými dezerty určenými pro děti. Jsou sladší a tučnější, nalákat vás ovšem mohou menším balením.